UEA seleciona professores de Geografia para lecionarem em cidade do AM

Manaus - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) abriu, nesta quinta-feira (1º), Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professor assistente temporário de Geografia para o Centro de Estudos Superiores de Tefé (CEST/UEA). O edital nº12/2018 dispõe de duas vagas para contratação imediata e cadastro de reserva. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada presencialmente, no período de 1º/3 a 15/3 das 8h as 12h e das 14h as 17h, no CEST - localizado na Estrada do Bexiga, nº 1085, Juruá, Tefé-AM.

O PSS dispõe sobre os requisitos mínimos para as vagas: o candidato (a) deve ser graduado (a) em Geografia; ter mestrado em Geografia, com dissertação ou tese na área de geotecnologia e/ou geografia física com ênfase no ensino de Geografia. O salário varia de R$ 8.784,01 para professor com mestrado e R$ 11.386,44 para doutorado.

O processo será dividido em duas etapas. A primeira será a análise documental e curricular do candidato. Na segunda fase o candidato deverá ministrar uma aula com tema previamente sorteado por uma banca avaliadora. Ambas as etapas são eliminatórias. O resultado final será divulgado nos murais do CEST e no portal da UEA, a partir do dia 4 de abril. Para consultar o edital e ficha de inscrição acesse www.uea.edu.br (Processos seletivos/inscrições abertas/ edital nº12/2018)

PSS para Tabatinga

A UEA também lançou, no inicio desta semana, o edital nº 11/2018 para Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar um professor na categoria temporário para atender o Centro de Estudos Superiores de Tabatinga (CESTB). O requisito é ser graduado em psicologia, pedagogia ou Normal Superior, com no mínimo, especialização em Educação ou áreas afins. O edital também está disponível no portal da UEA (Processos seletivos/inscrições abertas/ edital nº11/2018).

