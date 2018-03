Cetam abre 5.533 vagas para cursos técnicos e especialização técnica

Manaus - Os amazonenses poderão se inscrever, ainda neste mês, para 5.533 vagas para cursos técnicos e de especialização técnica de nível médio. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) divulgou, nesta sexta-feira (2), editais para o processo seletivo que oferecerá 4.693 vagas para o interior e 840 para a capital.

As oportunidades estarão divididos em 42 cursos técnicos e 17 especializações técnicas, em quatro editais distintos. O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva no dia 27 de maio de 2018.

Inscrições

As inscrições para o Processo Seletivo acontecerão exclusivamente via internet, no endereço eletrônicowww.concursoscopec.com.br, no período entre 0 (zero) hora de 29 de março de 2018 às 16 horas do dia 9 de abril de 2018, observado o horário oficial de Manaus.

Ao realizar a inscrição online o candidato deverá preencher o formulário, transferir os dados via internet, imprimir a Guia de Recolhimento, para o pagamento de inscrição no valor de R$ 30.

O diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, informou que outras oportunidades serão lançadas ainda nos meses de março e abril para a capital e interior.

“Serão mais de 40 mil vagas em cursos, tanto de formação técnica como de qualificação profissional, possibilitando que milhares de pessoas no estado tenham oportunidade de adquirir uma formação profissional para entrar no mercado de trabalho”, anunciou.

Novos cursos

Uma das novidades do processo seletivo é o curso Técnico em Mecatrônica, com ênfase no ensino da robótica, que marca a implantação dos cursos na linha da Indústria 4.0.

O curso será oferecido em Manaus, no Instituto Benjamin Constant, com oferta de 80 vagas divididas nos turnos da manhã e noite. “Estamos cumprindo a orientação do governo de alinhar a formação profissional com as demandas do mercado para os próximos anos, iniciando com esse curso que terá ênfase na indústria 4.0”, afirmou o diretor-presidente.

Além do curso de mecatrônica, o processo seletivo contempla outros cursos novos, como: Técnico em Tradução e Interpretação de Libras, Técnico em Zootecnia, Técnico em Agroecologia, Especialização Técnica em Saúde Bucal Oncológica em âmbito Hospitalar, Especialização Técnica em Enfermagem Oncológica e Especialização Técnica em Segurança de Redes de Computadores.

