UEA convoca para matrícula institucional da 5ª chamada

Manaus - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) convoca para matrícula institucional os candidatos classificados no Vestibular e SIS 2017, acesso 2018, 1ª etapa, 5ª chamada, que acontecerá nos dias 7 e 8 de março deste ano. A chamada para matrícula é exclusiva para os classificados para os cursos cujo início das aulas aconteceram no primeiro semestre de 2018.

Os candidatos convocados para apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário Ficha de Identificação do Candidato que se encontra disponível no Portal da UEA (www.uea.edu.br) e apresentá-lo, juntamente com a respectiva documentação exigida, na Unidade Acadêmica na qual o curso está sendo ofertado.

Os candidatos classificados para os cursos que terão início no segundo semestre 2018 deverão realizar matrícula institucional na segunda etapa, cujo Edital de Matrícula será publicado a partir do dia 12/04/2018.

O Edital de Matrícula Institucional nº 016/2018, com a lista dos convocados e formulários, se encontram publicados no portal da UEA (ingresso/matricula institucional/vestibular/sis acesso2018/1).

Leia Mais

Cetam abre 5.533 vagas para cursos técnicos e especialização técnica

Banco da Amazônia abre concurso com salários de até R$ 2.829,75