Estratégias para recepção de venezuelanos são discutidas em Manaus

| Foto:

Manaus - A capital do Amazonas, Manaus, deve receber em abril, da cidade de Boa Vista, cerca de 140 imigrantes venezuelanos não-indígenas, como parte do processo de interiorização dos imigrantes anunciado pelo governo federal.



Para discutir a estratégia e as medidas necessárias à recepção dos estrangeiros, na capital amazonense, o Ministério Público Federal (MPF) promoveu na quarta-feira (28), reunião com órgãos públicos federais, estaduais e municipais dos Estados do Amazonas e Roraima e do Distrito Federal.

O encontro contou com a participação de autoridades de Roraima e do Distrito Federal por meio de videoconferência. “A reunião foi muito proveitosa para promover um diálogo entre União, Estados e Municípios para que a política de interiorização seja implementada a contento”, afirmou a procuradora da República Michèle Diz Y Gil Corbi.

De acordo com o MDS, a capital amazonense disponibilizou 140 vagas em abrigo para os imigrantes, sendo 100 delas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Manaus e outras 40 oferecidas por entidades não-governamentais.

Leia Mais: Autoridades discutem acolhimento de venezuelanos em Manaus



Critérios para transferência

Os imigrantes que serão transferidos a Manaus são os que atenderam a uma série de requisitos, entre eles o desejo de participar de um programa de realocação em outro estado, estar abrigado em Boa Vista, ser registrado pela Acnur e ter protocolo de refúgio ou de residência temporária. Antes da transferência, os venezuelanos foram imunizados contra diversas doenças, incluindo a febre amarela. Em razão de a vacina contra a febre amarela necessitar de um prazo de 40 dias para garantir a imunização, a transferência dos imigrantes será feita em abril, quando a quarentena estará concluída.

Conforme definido pelos presentes na reunião, a Prefeitura Municipal de Manaus e o Governo do Amazonas seguirão em tratativas para estabelecer, em relação ao abrigamento e o encaminhamento dos imigrantes, que responsabilidades caberão a cada um.



Antes da chegada dos venezuelanos, deve ser definido e preparado o local de abrigamento, com possibilidade de reativação do abrigo localizado no bairro do Coroado, zona Leste de Manaus, que acolheu durante meses os indígenas venezuelanos da etnia Warao na capital amazonense.



Interiorização – A interiorização dos imigrantes venezuelanos é um processo de transferência de refugiados que estão em Roraima para outros estados brasileiros. A medida foi anunciada pelo governo federal na última semana, quando os estados de Amazonas e São Paulo foram indicados como os primeiros destinos dos imigrantes que serão transferidos.



Desde o início do ano passado, o Amazonas tem recebido imigrantes venezuelanos indígenas, da etnia Warao, e não-indígenas, que buscam o Brasil para fugir da crise generalizada instalada no país vizinho.

Leia mais:

Prefeito diz que 180 novos venezuelanos devem chegar a Manaus