INSS entrega duas embarcações para atender interior do Amazonas

Embarcação fará atendimento a ribeirinhos no interior do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas recebeu neste sábado, 3 de março, duas agências flutuantes de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mais conhecidas como PREVBarco, as duas embarcações, devem fazer mais de 80 mil atendimentos por ano, nas mais de 6 mil comunidades no interior do Estado. A cerimonia de entrega dos barcos aconteceu no Porto Organizado de Manaus, no Centro.



Os investimentos feitos pelo INSS ultrapassam os R$ 20 milhões. “Desde o ano de 2004 o Amazonas não tinha duas unidades fluviais percorrendo os rios. E em 2015, nenhum PREVBarco estava disponível para a população. Mais uma vez poderemos levar os serviços da previdência para os moradores das comunidades mais distantes do estado, que sofrem por não poder chegar as agencias disponíveis nos municípios ou na capital”, afirmou o executivo do INSS, Clizaares Santana.

Estrutura do barco

O PREVBarco dispõe de equipamentos de última geração para navegabilidade e estrutura completa de atendimento, o que possibilita que os segurados recebam os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS. São seis guichês de atendimento, ala para perícias médicas - com capacidade para até 800 perícias por mês, nos dois barcos - e sala para avaliações de benefícios assistenciais. Também cumpre os requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Atendimento

A estrutura do barco permite o acesso a locais isolados, ampliando o alcance de atendimento e evitando que ribeirinhos tenham de navegar por longas distâncias, em viagens que podem chegar a até 22 dias, com destino a uma cidade que tenha unidade do INSS. Além do PREVBarco II, outra unidade flutuante foi entregue aos amazonenses em dezembro. As duas embarcações navegarão por todos os municípios e comunidades ribeirinhas das calhas dos rios Juruá, Purus, Madeira, Amazonas, Solimões, Japurá e Negro.

Primeiros municípios atendidos pelo PREVBarco I:

Comunidade Boca do Laço

Boca do Acre

Lábrea

Pauini

Canutama

Humaitá

Manicoré

Novo Aripuanã

Borba

Nova Olinda do Norte

Primeiros municípios atendidos pelo PREVBarco II:

Atalaia do Norte

Benjamim Constant

Tabatinga

São Paulo de Olivença

Amaturá

Tonantins

Santo Antônio do Iça

Jutaí

Fonte Boa

Tefé