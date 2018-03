CBMAM forma 112 pessoas como brigadistas e bombeiros mirins

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) certificou uma nova turma de brigadistas e bombeiros mirins formada por moradores de bairros das zonas Leste e Sul de Manaus. Entre crianças e adultos, 112 pessoas foram preparadas para atuar em situação de emergência e, no caso dos brigadistas, obtiveram um diferencial para disputar uma vaga de emprego.

Realizada no Centro Cultural Povos da Amazônia, localizada na Bola da Suframa, a solenidade contou com a presença do vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Mauro Freire, além de parceiros dos projetos. De acordo com Saraiva, a determinação é ampliar as iniciativas, levando os conhecimentos em primeiros socorros e a formação de bombeiros mirins e brigadistas a todas as zonas da cidade.

'Bombeiro na Comunidade' e 'Bombeiro Mirim'

Dentre os certificados entregues neste sábado, 85 foram para adultos que finalizaram o curso "Bombeiro na Comunidade" e 27 para crianças e adolescentes que concluíram o curso "Bombeiro Mirim" todos oriundos de comunidades carentes das zonas Leste e Sul de Manaus.



Para o comandante-geral do CBMAM, coronel Mauro Freire, a formação cumpre uma missão social e contribui também com a ampliação de oportunidades para quem está desempregado e busca ser reinserido no mercado de trabalho.

"Nosso trabalho tem alcançado mais 300 pessoas com o Programa 'Bombeiro na Comunidade' e 200 crianças por ano com o 'Bombeiro Mirim'. Nosso objetivo é ajudar essas pessoas para o mercado de trabalho e proporcionar qualidade de vida a todos", pontuou a autoridade militar.

Comportamento

A dona de casa Fabiana Ferreira da Silva, de 39 anos, mãe de dois adolescentes que participaram do curso "Bombeiro Mirim", revela a mudança de comportamento no dia a dia de seus filhos. "Fico muito feliz com o trabalho desenvolvido pelos bombeiros com as crianças. Tanto a Quesia, quanto o Tiago estão mais atentos para as atividades da escola e mais participativos nos afazeres domésticos", disse Fabiana.

Já o motorista profissional, Fábio Augusto dos Santos, de 40 anos, procurou o curso com objetivo de aprimorar seus conhecimentos para o mercado de trabalho. "Já trabalhei por muito tempo como motorista de condução escolar, ter um curso de brigadista traz um olhar diferenciado para conseguir um novo emprego", comentou Fábio Augusto.

Cruz Vermelha Brasileira no Amazonas

Profissionais da Saúde voluntários da Cruz Vermelha, também contribuíram para o desenvolvimento das crianças por meio de palestras de higiene bucal, limpeza e aplicação de flúor.

A coordenadora do departamento de Gestão de Desastres, Dorien Dolman, explica também a importância da educação ambiental ministrada por meio de aulas e atividades lúdicas com as crianças.

"Além dos trabalhos de saúde, também mostramos a responsabilidade com o meio ambiente e a preservação da natureza, criando novos hábitos no dia a dia desses jovens", disse a pesquisadora.





