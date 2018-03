Motorista de carreta perde freio e tomba em ladeira do Grande Vitória

Manaus - No fim da manhã deste domingo (4), uma carreta tombou na avenida Iraque, bairro Grande Vitória, zona Leste de Manaus, após o motorista perder o freio do veículo e não conseguir subir a ladeira. A carreta voltou para trás e acabou virando, ocupando toda a via.

De acordo com um morador, que preferiu não se identificar, o motorista estava em alta velocidade para conseguir subir a ladeira, mas acabou perdendo o controle do veículo pesado.

" Por pouco não atinge uma família que estava sentada na calçada de uma das casas " Morador do Grande Vitória,





Após o incidente, o motorista fugiu do local por temer represália dos moradores que se revoltaram. A carreta carregava 25 toneladas de flocos de milho.

O trânsito no local foi prejudicado e ficou intenso nas imediações. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foi acionado e auxiliou os motoristas.

Carro de taxista morto é encontrado

O carro do taxista Márcio Luíz Macedo da Silva, de 44 anos, encontrado estrangulado na última quarta-feira (28), no ramal da rodovia AM-010, nas proximidades de Manaus, foi localizado na Km 2, da Estrada de Autazes, na tarde de sábado (03).

De acordo com a Polícia, o carro foi encontrado por Antônio Costa Filho, de 58 anos, dono do sítio onde o veículo foi abandonado, após colidir com a cerca da propriedade. Policiais da 8ª Companhia Independente da Policia Militar (CIPM) do Careiro da Várzea ( 25 quilômetros de Manaus) foram acionados pelo dono sítio, após ele encontrar o carro abandonado.



