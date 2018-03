Candidatos denunciam envelopes de provas abertos em concurso do DPE-AM

Manaus - Foi realizado na manhã deste domingo (4), o concurso público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) para o preenchimento de 25 vagas de Defensor Público. Entretanto, alguns candidatos reclamaram que os envelopes das provas chegaram abertos aos locais onde o certame era realizado. Com isso, uma pessoa ameaçou entrar na Justiça para anular o processo seletivo.

Segundo a assessoria de comunicação do DPE, a Fundação Carlos Chagas foi contratada para elaborar e aplicar as provas. No momento da abertura das caixas, que continham as provas das salas 16, 17, 18 e 19, constatou-se que quatro envelopes, onde estavam os respectivos cadernos de prova, estavam com as laterais abertas. Porém, a caixa estava completamente lacrada.

Funcionários da Fundação Carlos Chagas acreditam que os envelopes romperam durante o transporte e o movimento nas caixas. O caso foi informado a todos os alunos que fizeram prova naquele andar e houve a decisão de seguir com as provas. De acordo com a assessoria, a defensoria já solicitou esclarecimento da entidade responsável pelo concurso sobre o fato.

Uma das candidatas, que preferiu não se identificar, prestou prova na Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro). Segundo ela, sua indignação foi total com o incidente. Ela relatou que é acostumada a fazer concursos de várias bancas e nunca tinha visto as provas chegarem no local sem os lacres.

“Estou acostumada a fazer concurso público e sabemos do procedimento das provas dos pacotes lacrados. Para minha surpresa e de vários candidatos, uma senhora chegou na sala, disse que era representante da banca em Manaus. Ela disse que o envelope tinha sido rasgado no transporte da prova, o que gerou dúvida. Como vai ter a certeza que foi rasgado mesmo? Onde está a lisura do concurso? Essa mesma pessoa informou que outros três alunos a acompanharam até a administração, onde foi consignado em ata o problema e tirado fotos dos envelopes rasgados”, relatou.

Para candidata, não ficou muito claro a justificativa da representante da fundação. Muitas dúvidas ficaram no ar, sem ter uma explicação mais concreta. Ela lembrou ainda, que candidatos de outros Estados ficaram surpresos com o episódio.

“Essa representante disse que a partir desta segunda-feira os candidatos poderiam entrar com recurso, caso se sentissem prejudicados. Vou esperar o posicionamento da banca organizadora e da própria defensoria, mas minha sala tinha concorrente de outros estados e gastaram com passagem e hotel. Essa mesma senhora disse que em outras salas haviam ocorrido o mesmo episódio, mas falei com outros colegas e não disseram nada sobre isso”, lamentou.

Fundação Carlos Chagas

Em nota emitida pela fundação, a entidade explica sobre o episódio. Confira a nota na integra:

"A Fundação Carlos Chagas reafirma a segurança em seus procedimentos de aplicação de Concursos e atesta que todas as provas chegaram na Faculdade em caixas lacradas, invioladas, conforme atestado na Artes de Abertura de Volumes, testemunhado pelos candidatos e a Comissão do Concurso, preservando-se o sigilo e a lisura do Concurso"



Concurso

O concurso teve um total de 2.986 inscritos, mas apenas compareceram 2.245 presentes, totalizando cerca de 75,18% dos candidatos. Deixaram de comparecer a prova 741 candidatos, equivalente a 24,82%. Os aprovados do concurso devem começar a trabalhar a partir do segundo semestre deste ano. O salário oferecido ao defensor é de R$ 14 mil.

Edição: Bruna Souza

