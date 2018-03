Justiça itinerante atende em shopping da Zona Norte

Manaus — O ônibus do programa Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), estará atendendo o público desta segunda (5) até o dia 30 deste mês no estacionamento do Shopping Manaus Via Norte, situado na avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, nº 3.760, bairro Monte das Oliveiras. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

O programa, instituído pelo TJAM há 14 anos, leva atendimento aos bairros da capital e municípios do interior. Na unidade móvel, o cidadão pode ajuizar, sem advogados, ações no valor de até 20 salários-mínimos, na área cível e ações de natureza consensual na área de família. Ações envolvendo cobrança de dívidas, danos materiais e morais, direito do consumidor, pensão alimentícia, divórcio e reconhecimento voluntário de paternidade podem, igualmente, ser ajuizadas. Os atendimentos são feitos mediante a apresentação de documentos originais, bem como cópias, no ato do atendimento.

Próximas paradas

Entre os dias 2 de abril e 4 de maio será a vez do bairro Parque Dez e bairros adjacentes receberem o programa. A unidade móvel ficará posicionada ao lado da Delegacia da Mulher, situada na Avenida Mário Ypiranga, nº 3.395.

No período de 7 de maio a 1º de junho, a unidade móvel do programa estará na Praça Central do bairro Colônia Antônio Aleixo, situada na Rua Getúlio Vargas, s/nº. Ainda no mês de junho, entre os dias 4 e 29, o veículo atenderá no estacionamento do Centro Social e Cultural Zulândio Pinheiro, localizado na Rua Inocêncio de Araújo, s/nº, bairro Educandos.

