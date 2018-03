No Amazonas, armas pesadas entram principalmente na escolta de drogas

Manaus - Apesar de inúmeras apreensões de armas de médio e de grosso calibre de origem colombiana, russa, americana e até israelense, as Forças de Segurança do Estado garantem que o Amazonas não é uma rota do tráfico de armas. Somente em 2017, 617 armas foram apreendidas pela polícia amazonense. No primeiro mês deste ano foram 87.

Recentemente foram apreendidos em Manaus três fuzis, sendo dois AK 47 de origem soviética e um AR-15 de origem americana, além de metralhadora, pistolas e revólveres. O arsenal estava em posse de 20 criminosos ligados à facção criminosa Família do Norte (FDN) e seria usada em um confronto contra o grupo rival, Primeiro Comando da Capital (PCC).

As armas, segundo o titular da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), Hebert Lopes, que participou da ação junto com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), foram trazidas por guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farcs). O secretário aponta ainda o desvio de armas até mesmo do setor privado.

Foram apreendidos dois AK-47 de origem soviética (na parte inferior da foto) e um AR-15 de origem americana (na parte superior da foto). | Foto: Janailton Falcão

“Outras são desviadas até dos próprios sistemas de segurança e, também, das empresas privadas e acabam caindo na mão de infratores que tentam impor a tomada e o controle total das ‘bocas de fumo’ de uma facção criminosa, pois isso é um plano antigo da facção rival”, disse Hebert Lopes.

Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, 19 empresas paraguaias importam pistolas Glock da Áustria, fuzis AK-47 da Rússia, AR-15 dos Estados Unidos e metralhadoras genéricas da China, e essas armas abastecem a criminalidade no Rio de Janeiro.

Não é de hoje que armas de grosso calibre são apreendidos no Amazonas. Em 2014, um fuzil de fabricação russa foi apreendido com um trio que estava cometendo assaltos na Zona Leste de Manaus.

Em 2015, um fuzil da marca Fal, de propriedade da Marinha do Brasil, foi apreendido em um sítio no ramal do Pau Rosa, na BR-174. Já em 2016, dois fuzis de origem alemã e israelense, além de pistolas 840 e PT 40, foram encontrados pela polícia em uma ilha próxima ao município de Manacapuru (a 68 km de Manaus).

Delegado Guilherme Torres, titular do DRCO | Foto: Erlon Rodrigues

‘O Amazonas não é uma rota do tráfico de armas’

O delegado Guilherme Torres, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), garante que, diferente do tráfico de drogas, o Amazonas não é uma rota do tráfico de armas. Segundo ele, as armas de grosso calibre que entram no Estado são usadas por traficantes que fazem a escolta de grandes cargas de drogas, que entram no Brasil pela tríplice fronteira, para se protegerem de “piratas dos rios”.

“Essa questão de fuzil é muito aliada ao tráfico de drogas. Devido aos inúmeros ataques de piratas nos rios do Amazonas, os traficantes estão se armando com armas de grosso calibre para se proteger desses ataques. Então, as armas que entram no Estado estão vindo junto com as drogas, mas como escolta, não como tráfico de armas. Todas as embarcações com muitas drogas há sempre uma escolta”, garantiu Torres.

A afirmação também é sustentada pelo delegado pelo titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Caio Avanço, da Polícia Federal do Amazonas. “Com base nas nossas investigações não existe um traficante de armas em Manaus. Todas essas armas que entram no Estado são usadas por traficantes, que fazem a escolta de drogas nos rios. Podemos dizer também que o Amazonas não é um corredor de entrada de armas para o país. Não existem casos particulares de carregamentos de armas cruzando a nossa fronteira e entrando no Estado”, salientou Avanço.

Quadrilha presa quando se preparava para ação contra rivais | Foto: Janailton Falcão

“Mesmo com intervenção militar no Rio de Janeiro, o Amazonas não será a nova rota do tráfico de armas, pois as armas que alimentam o crime na região sudeste entram no pais pela fronteira com o Paraguai”, reforça o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil.

Armas apreendidas no Amazonas

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em 2016, foram apreendidas 617 armas, entre elas quatro fuzis, três rifles, além de 105 pistolas e mais de 300 revolveres. Em janeiro deste ano foram apreendias 87 armas, em Manaus.

Já em relação a armas roubadas, ainda conforme dados da SSP-AM, em 2016, 24 armas foram roubadas das policias do Amazonas e, em 2017, apenas duas.

Conforme o delegado Guilherme Torres, as armas que são apreendias no Amazonas, são de curto e longo alcance. “De curto alcance normalmente são as pistolas Taurus, as PT 40 e de nove milímetros, que são de uso restrito das policias. As de longa distância são de origem colombiana, americana e peruana. No dia a dia são apreendidas, ainda, muitas armas caseira e outras armas curtas, que muitas vezes foram roubadas de policiais. Não tem um local no Amazonas que a polícia não tenha acesso, diferente do que acontece no Rio de Janeiro”, disse Torres.

Um fuzil AK-47 tem capacidade para 90 projéteis | Foto: Janailton Falcão

Capacidade de destruição do fuzil

Um fuzil AK-47 tem capacidade para 90 projéteis. O atirador, com mira aberta, pode acetar o alvo a uma distância de até 400 metros. O tiro ainda tem energia suficiente para ferir, matar e perfurar objetos, como uma bala perdida, a até 800 metros, e pode chegar mais longe, entre 1,2 km e 1,5 km, dependendo de circunstâncias favoráveis como o vento, a angulação do disparo e a ausência de obstáculos no caminho. Quando comparado ao comprimento de um campo de futebol oficial - em que a distância de um gol a outro gol, que mede até 110 metros -, por exemplo, significa que um disparo pode atravessar entre 10 e 13 campos somados.

Já um 7,62 M964 (FAL), que é de fabricação Russa, possui um carregador com capacidade para 20 tiros, com o alcance máximo de 3 mil e 600 metros, e um alcance de utilização de 600 metros dependendo do alvo.

O fuzil de assalto 5,56 IA2, possui um carregador com capacidade para 30 tiros, com o alcance máximo de 3,8 km e um alcance de utilização de 600 metros dependendo do alvo.

Segundo o presidente da Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD), o investigador José Alberto do Valle, a bala do fuzil tem um furo na ponta que se abre no momento em que atinge o alvo. "Quando acerta uma pessoa, ela esmaga e rompe os tecidos. Isso quando não atinge partes mais rígidas, como ossos ou cabeça, que são estilhaçados", especificou.

