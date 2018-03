Justiça lança Censo para avaliar situação de presidiários no Amazonas

Manaus - "Com a realização do censo nós iremos saber a real situação dos presos do sistema carcerário", disse o juiz de direito e coordenador da ação Ronnie Frank Stone durante a abertura do lançamento do Censo Penitenciário em unidades prisionais de Manaus, realizado na manhã desta segunda-feira (05), no prédio do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM).

O projeto está sendo realizado pela primeira vez com detentos de Manaus e pretende criar um banco de dados com informações dos presos. "É um passo adiante no controle do sistema carcerário para o governo do Amazonas", destacou o vice governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva.

O juiz de direito Frank Stone comenta sobre a necessidade de alinhar as informações sobre o sistema carcerário | Foto: Janailton Falcão

O censo já começou a ser realizado nesta segunda e a previsão é que até fim de abril todos os presos dos regimes fechado e semiaberto tenham sido catalogados.

Leia também: Taxista é morto a tiros e carro invade residência no Mutirão



Outro ponto importante para detentos do regime semiaberto é a oportunidade de ter a condição reavaliada. Aproximadamente 600 presos participarão de audiências, que serão realizadas dentro dos presídios, para reavaliar sua situação e, em alguns casos, avaliar a possibilidade de migrar para um sistema de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica.

O vice-governador e secretário de segurança Bosco Saraiva afirma que desde os acontecimentos do dia 1° de janeiro do ano passado, há a necessidade de organizar informações dos presídios | Foto: Janailton Falcão

"Esse é um avanço muito grande, pois agora não necessitamos mobilizar duas equipes policiais para escolta-lo até sua audiência", afirma Saraiva.

Com a realização das audiências, os presos terão noção de quanto tempo de pena já cumpriram e poderão diminuir os anos que ainda devem. "É direito do presidiário saber como está a sua situação carcerária, se ainda tem muitos anos de pena a cumprir", afirmou o juiz Stone.

Ele frisou ainda que ao final do censo, a Vara de Execução Penal “terá um diagnóstico mais consistente e atualizado da situação de todos os presos da capital”, o que facilitará inclusive o desenvolvimento de projetos voltados a essa população.

O censo também possibilita a criação de outras medidas que podem ser adotadas “para tornar o sistema carcerário mais eficiente, garantindo a segurança da sociedade e a integridade e ressocialização dos presos”, conforme o coordenador.

Trabalho



Nesta primeira semana, os trabalhos serão feitos com os detentos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Durante o atendimento serão tiradas fotografias dos presos e feito o cadastro biométrico, os dados serão compartilhados entre os órgãos penitenciários e de justiça. Em seguida, será a vez dos que cumprem pena no Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM).

Em conjunto com vários órgãos de justiças e secretarias do Estado, o censo unificará as informações do sistema carcerário de manaus | Foto: Janailton Falcão

Com a reavaliação das penas cumpridas por alguns dos presos, há a possibilidade de serem soltos da prisão. Questionado se a soltura de alguns dos detentos traria insegurança para a sociedade, o juiz de direito Frank Stone afirma que "eles serão libertos de acordo com os critérios da justiça e, se forem declarados aptos a sair, é porque já podem ser ressocializados", afirma.

A medida tem relação com o projeto “Justiça sem Papel”, da Corte Estadual de Justiça, e tem a finalidade de diminuir o tempo na prestação de informações, reduzir custos com logística e dar celeridade à tramitação de processos de execução penal.



Existem aproximadamente 17 mil processos na Vara de Execução Penal (VEP), porém, esse número não corresponde a quantidade de presos existentes no sistema carcerário. "Muitos desses processos não estão unificados, portanto, podem existir várias condenações diferentes para uma mesma pessoa, gerando vários processos", explicou o juiz Frank Stone.

O censo será realizado de maneira eletrônica, o que facilitará a rapidez na hora da troca de informações | Foto: Janailton Falcão

Unificação de Sistemas



O censo foi desenvolvido por dez juízes do e servidores da Justiça, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e também o apoio do Ministério Público e da Defensoria Pública. Juntos, esses órgãos irão trabalhar em conjunto para criação de um sistema unificado, com todas as informações dos presos em cumprimento de pena.

O controle será feito de forma eletrônica, de acordo coma as determinações do convênio entre Seap e Justiça. Segundo o acordo, as comunicações processuais relativas aos detentos do sistema prisional da capital serão feitas de forma eletrônica.

Leia mais:



No Amazonas, armas pesadas entram principalmente na escolta de drogas

Em perseguição, homem é morto em frente de lanchonete na Compensa

Homem é assassinado com tiro na cabeça em bar na Feira do Mutirão