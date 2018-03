Após matéria do Em Tempo, MPC-AM pede anulação do concurso da DPE

Manaus - No início da tarde desta segunda-feira (5), o Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) ingressou com representação com medida cautelar no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), pedindo a suspensão do concurso para o cargo de Defensor Público do Amazonas.

A representação do MPC foi feita após uma matéria veiculada no Em Tempo, onde candidatos denunciaram que quatro salas de aplicação das provas receberam os envelopes das provas violados antes da entrega das mesmas aos candidatos.

No pedido, a procuradora Elissandra Monteiro pede a notificação do Defensor Público Geral, Rafael Barbosa, para que dê explicações sobre padrões de segurança adotados no processo seletivo.

A procuradora ainda pede que o processo seja suspenso até a comprovação de que houve ou não houve prejuízo à lisura do concurso. Caso seja comprovado que houve fraude, a representação ainda inclui o pedido de nulidade do concurso.

Quase três mil pessoas se inscreveram para realizar as provas, mas apenas 2.245 candidatos compareceram ao processo. Os aprovados devem começar a trabalhar no início do segundo semestre de 2018.

Posicionamento

Funcionários da Fundação Carlos Chagas, responsável pela aplicação das provas, acreditam que os envelopes romperam durante o transporte e o movimento nas caixas. O caso foi informado a todos os alunos que fizeram prova naquele andar e houve a decisão de seguir com as provas. De acordo com a assessoria, a defensoria já solicitou esclarecimento da entidade responsável pelo concurso sobre o fato.







