Amazonas dá adeus a Leopoldo Peres Sobrinho, irmão de Jefferson Peres

Ele estava internado há 15 dias na UTI de um hospital particular em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas se despede do ex-controlador-geral do Amazonas Leopoldo Peres Sobrinho, que morreu na noite desta segunda-feira (5), por volta das 20h, no Hospital Prontocord, em Manaus. Ele estava internado há 15 dias na Unidade de Trauma Intensiva (UTI) e não resistiu a uma parada cardíaca. Leopoldo testemunhou a sessão que declarou vaga à Presidência de João Goulart, em 2 de abril de 1964. O episódio é considerado um dos mais emblemáticos da história do Brasil.



Em nota direcionada à imprensa, o governador Amazonino Mendes prestou condolências aos familiares e amigos, além de destacar o excelente trabalho prestado por Leopoldo no Executivo Estadual.

Leia também: Barroso quebra sigilo bancário de Michel Temer

Natural de uma família de políticos, Leopoldo é irmão do senador falecido Jefferson Peres e também representou o Amazonas no Congresso Nacional ao exercer mandatos de deputado federal e senador da República. No notório currículo ainda consta a passagem pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, na década de 1990.



À imprensa, a filha de Peres, Lívia Cristina declarou que o pai estava muito feliz e realizado. "Ele estava contente em ver todos os filhos juntos". Não há informações sobre o local de velório e nem onde ocorrerá o sepultamento do corpo.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Bi Garcia entra com recurso contra condenação do TRF

Procuradoria pede prisão de Lula após julgamento de recurso

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp