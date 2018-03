Mulheres, travestis e trans lutam por igualdade de direitos em Manaus

Manaus – "Muito mais do que uma manifestação, é um ato de celebração pela data, que envolve mulheres de todas as raças, opções sexuais, classes e tipos", defende a organização do movimento. Elas farão uma caminhada na defesa dos direitos trabalhistas, à saúde, segurança e também uma luta contra a retirada dos direitos da previdência e o aumento da violência no Amazonas.

O Dia da Mulher, celebrado internacionalmente em 8 de março, será marcado, em Manaus, por atos de protesto. Mulheres de vários movimentos sociais, ativistas, organizações sindicais e coletivos feministas do Amazonas realizarão, nesta quinta-feira (8) a Paralisação Internacional das Mulheres.

O grupo comemora o Dia da Mulher com um protesto por mais igualdade e segurança para as mulheres | Foto: Marcelo Cadilhe

Leia também: Brasil vai demorar 260 anos para dominar Leitura, diz estudo

“Mulheres ainda não conseguem transitar em uma balada tranquilamente com a roupa que quer, sem ser assediada”, afirmou a representante do Coletivo Difusão no encontro, Michelle Andrews. Outro ponto muito importante é a falta de políticas públicas voltadas ao público feminino, também denunciada por Michelle. “Não temos uma secretaria especializada, apenas uma subsecretaria”, disse.

Representando as mulheres transgêneros, transexuais e travestis, Joyce Lorane convoca todos os grupos a participar do protesto | Foto: Marcelo Cadilhe

Todos os dias é possível ver reclamações de mulheres que estão impedidas de ter seus direitos básicos. “Mulheres que são vítimas de violência obstétrica, mulheres que não conseguem nem chegar até à porta de casa sem serem aliciadas”, disse Andrews.



No Amazonas, estado com 62 municípios, existem apenas cinco unidades de delegacias especializadas no atendimento à mulheres. A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) possui dois núcleos em Manaus, um no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro Sul, e outro no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste.

Luzarina protesta por mais políticas publicas voltadas para as mulheres | Foto: Marcelo Cadilhe

Em municípios no interior do Estado, apenas quatro cidades contam com delegacias especializadas para mulheres, uma em Coari (a 362 quilômetros da cidade), em Itacoatiara (localizada a 175 quilômetros da capital), em Parintins (a 368 km de Manaus), Humaitá (a 591 km), Eirunepé (a km 1.159), Tabatinga (a 1.106 km), Lábrea (a 701 km) e Manacapuru (a 69 km) e a última no município de Tefé (a 520 km de Manaus)



“A mulher é totalmente desamparada, temos o mínimo de políticas públicas”, afirmou a representante do Fórum Permanente das Mulheres de Manaus, Luzarina Varela. O grupo ainda sofre na tentativa de fazer valer seus direitos mais básicos. “Até para fazer um exame de corpo de delito, muitas mulheres relatam que são humilhadas em delegacias por outros homens”, relata Varela.

A hashtag #8M é utilizada para unificar o movimento de forma internacional e trazer mais visibilidade nas redes sociais | Foto: Marcelo Cadilhe

Outro ponto abordado pelo protesto é a participação do grupo de mulheres transexuais, travestis e transgêneros na luta pelo direito das mulheres. “É a primeira vez que um movimento feminista do Estado reconhece a mulher transexual como mulher e nos convida a juntar forças nessa luta”, comenta a representante da Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas (Asstram) e do Conselho Regional de Serviço Social (Cress), Joyce Lorane.

Michelle Andrews faz uma denúncia de tarefas simples das quais mulheres tem dificuldade em executar | Foto: Marcelo Cadilhe

O ato Paralisação Internacional das Mulheres. Perda de Direitos? Eu não aceito! começa às 15 horas com concentração na Praça da Saudade, localizada na rua Simão Bolívar, no Centro de Manaus, Zona Centro-Sul da cidade. A partir das 16h as mulheres caminham em marcha até o Largo São Sebastião, também localizado no Centro da cidade.

Edição: Isac Sharlon



Leia mais:

Senado aprova criação de três universidades federais no país

Candidatos que fizeram Enem podem ingressar na Unip sem vestibular

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp