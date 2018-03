Após 20 dias perdido na mata, homem é resgatado vivo em Novo Aripuanã

O resgate ocorreu na tarde desta quarta-feira (7) | Foto: Divulgação

Manaus - Após 20 dias perdido na selva, Wilosmar Serudo dos Santos, de 24 anos, foi encontrado vivo e com estado de saúde estável, pelo Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM), em Novo Aripuanã (município distante 227 km de Manaus). Ele havia sumido quando caminhava em um ramal isolado mata a dentro.

A família da vítima disse que ela sofre de distúrbios psíquicos e que se perdeu, depois de se afastar de onde a família morava. Segundo o tenente Janderson Lopes, do CBMAM, a primeira equipe de busca, com seis homens e um cão farejador, chegou ao local no dia 23 de fevereiro para iniciar o trabalho de resgate, tendo ficado dez dias sem encontrar nenhum resultado.

Leia também: 'Justiceiro' mata suposta assaltante e bala atinge barriga de grávida

"Após à procura do jovem ter se prolongado, decidimos enviar uma segunda guarnição para o reforço. No total, permaneceram em selva oito bombeiros na estratégia de dormir na floresta para se revezar até que ele fosse encontrado", revelou Lopes.

Ainda conforme ele, Wilosmar foi achado na tarde desta quarta-feira (7) pela equipe militar. Após o encontro, a guarnição cedeu um uniforme e um boné para ele, para aquecer o corpo e evitar hipotermia. A vítima trajava apenas um calção.

Outro caso

Também no mês de fevereiro ocorreu outro desaparecimento em selva em comunidade rural. Messias Martins Rodrigues, de 25 anos, não é visto desde o último dia 22, quando teria saído para caçar no quilômetro 129 do ramal Manapolis, na rodovia AM-010.

Os bombeiros foram acionados no domingo 25 de fevereiro para iniciar as buscas com quatro homens e um cão farejador, mas ainda não obtiveram resultados até o momento.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

'Justiceiro' mata suposta assaltante e bala atinge barriga de grávida

Túnel é encontrado em presídio com mais de 1,5 mil presos em Manaus

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp