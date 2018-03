Reajuste salarial de 35% para professores do AM é falso, revela Seduc

Manaus - Um anúncio tem circulado pelas redes sociais a respeito de um reajuste de 35% de reposição salarial para compensar perdas de professores, que seria realizado pelo Governo do Estado. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) a mensagem é falsa. O percentual que será reajustado deve ser anunciado na próxima semana.

Veja na íntegra a mensagem que circula nos grupos:

Governo de Amazonino Mendes, acaba de anunciar o reajuste de 35% de reposição salarial para compensar as perdas dos Professores.

Anunciou ainda 25,3% de aumento real tendo em vista a valorização, dos profissionais de educação, que, segundo ele, tem sido uma classe esquecida nos últimos governos.

Conclui o seu anúncio, alertando para o pagamento do Fundeb no valor de R$13 mil por cadeira, divido em 3 parcelas, que começarão a ser pagas a partir do final de março, se estendendo pelos meses de abril e maio.

Com toda certeza, esse é o maior aumento já feito por um governador do Estado do Amazonas.

Em nota, a Seduc informa que o Governo do Estado já garantiu a data-base para março e estuda o percentual possível, em vista do limite prudencial fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo descumprimento constitui crime de improbidade administrativa. "O novo governo concede reajustamento depois de quatro anos sem cumprimento da data-base", diz.

O novo reajuste entrou em vigor no dia 1º de março. O Governo também garantiu para abril as progressões dos servidores que alcançaram grau de especialização, mestrado e doutorado.

Edição: Isac Sharlon

