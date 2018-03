Mulher caminhoneira: ultrapassar desafios e buscar a sobrevivência

Manaus - “Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda”. O trecho é da música “Mulher” de Erasmo e Roberto Carlos e se encaixa bem no perfil da caminhoneira Amarilda Coelho, de 43 anos. Casada, mãe de três filhos e avó, ela venceu o preconceito e exerce a profissão no Amazonas, cargo antes exercido somente por homens.

A caminhoneira conta que entrou na profissão por falta de oportunidade em sua aérea de formação, mas que, com o passar do tempo, se apaixonou pela atividade e não pretende mudar de profissão.

“Há cinco anos estou tralhando como motorista de caminhão baú. Apesar dos desafios e dos preconceitos, hoje eu amo o que faço. Sou apaixonada pela minha profissão. Não me vejo fazendo outra coisa”, conta, entusiasmada.

A motorista conta que é apaixonada pela profissão | Foto: Marcely Gomes

Apesar do empoderamento feminino, no dia a dia ainda existe muito preconceito quando uma mulher exerce uma profissão, “considerada” masculina. Amarilda diz que sempre ouve: “Uma mulher dirigindo caminhão? ”, “Mulher pilota bem o fogão”, “Tinha que ser mulher”.

“No início foi bem difícil, o preconceito era muito grande. Atualmente ainda tem, mas não como antes. Eu venci o preconceito, porque sei que a mulher pode tudo o que ela quiser, se é o que ela tem vontade, tem que correr atrás, perseverar e não pode desistir”, declarou.

Única motorista mulher da empresa

Amarilda é única motorista mulher na empresa em que trabalha, mas diferente da rua, segundo a caminhoneira, dentro da empresa ela não sofre preconceito por parte dos colegas.

Amarilda e os ajudantes | Foto: Marcely Gomes

“Na empresa é totalmente diferente da rua. Não sofro nenhum preconceito, meus colegas me respeitam bastante. Aliás, sou respeitada por toda a empresa. No começo meus ajudantes achavam um pouco estranho, pois tem sempre aquele mito, que homem não gosta de ser mandado por mulher. As mulheres estão tomando seu espaço. Temos que vencer nossos obstáculos”, falou com determinação.

O ajudante de Amarilda, o estudante André Souza, de 25 anos, disse que ficou surpreso quando foi apresentado para a motorista, mas com tempo se acostumou e admite que a caminhoneira dirige melhor que muito homem.

“Fiquei surpreso, pois não era tão comum ver uma mulher dirigindo um caminhão, mas com o passar do tempo me acostumei. Gosto de trabalhar com ela. A dona Amarilda é bem prudente no trânsito e dirige melhor que muito homem”, brincou.

A motorista já sofreu muito preconceito com a profissão | Foto: Marcely Gomes

Família

Os filhos são só elogios a caminhoneira. “Ela é guerreira, batalhadora, determinada, um exemplo de mulher. Tenho muito orgulho da minha mãe. Quando ela começou a trabalhar no caminhão eu tinha certeza que iria sofrer muito preconceito, mas isso não a abalou, pelo contrário a vez ficar mais forte”, diz a estudante Mayara Coelho, de 23 anos, filha mais nova da caminhoneira.

A história inspiradora de Amarilda comprova que não há barreiras para o sexo feminino. Quando motivadas, mulheres executam qualquer tipo de trabalho, mesmo que não seja comum para elas exercerem determinadas atividades.

Edição: Lívia Nadjanara

