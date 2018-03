Mulheres chefes de família; as atuais Icamiabas do Amazonas

Manaus - Quase 28 milhões de lares brasileiros são chefiados por mulheres. O número demonstra que 40% das famílias no país seguem esse modelo. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). No Amazonas, 38% dos lares são chefiados por elas, de acordo com dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



No entanto, mesmo sendo um modelo familiar muito comum no país, ainda são muitos os desafios que as mulheres enfrentam em um sistema que privilegia os homens. Segundo a pesquisadora Iraildes Caldas Torres, especialista em estudos de gênero, "nós", do ocidente, vivemos no patriarcado, um sistema social em que homens mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade, privilégio social e controle das propriedades.

Mas o que é família?



Descrita como um conjunto de pessoas, em uma estrutura hierarquizada que convive com uma ligação afetiva e duradoura de cuidados. A família surge com este modelo de hierarquia onde o homem exerce sua autoridade e o mundo feminino é responsável pelos cuidados domésticos, como a casa e o atendimento das necessidades das crianças.

De acordo com Iraildes, parte desse pensamento sobre estrutura familiar está atrelado à religião, segundo os ensinamentos da Bíblia, no livro de Gêneses.

"A Bíblia afirma que o homem deve trabalhar e prover o sustento da sua família. Já a mulher deve dar à luz aos filhos, assumindo o seu papel de reprodutora".

Seja limpando a casa ou no mercado de trabalho, a mulher mostra sua força e também chefia a família | Foto: IONE MORENO





Segundo Iraildes, a sociedade é ancorada nesses princípios religiosos e são eles que orientam o pensamento ocidental. Eles retratam a mulher como dependente do homem. Entretanto, com o passar dos anos, as mulheres têm fugido desse dogma e representam os "esteios" de parte dos lares.





" Por isso vivemos no patriarcado. O que posso dizer é que há vestígios isolados, funções dentro de famílias que são exercidas por mulheres que comandam o domicílio, as chefes de família " Iraildes Caldas, pesquisadora





Chefia, poder e conquistas



Ao adentrar no campo das desigualdades, nos deparamos, necessariamente, com a desigualdade entre homens e mulheres. No Brasil, a mulher chefe de família é encontrada principalmente em famílias pobres, lutando contra a fome e a miséria e protegendo seus filhos deste mal. Elas buscam romper com a submissão. Conquistando, aos poucos, a liberdade para si e para a luta social que representam.

Muitos obstáculos têm sido vencidos na luta pelos direitos igualitários entre homens e mulheres, é o que demonstram histórias como a da pedagoga Luísa Silva, que reescreveu sua própria história. Ela nos conta como superou as dificuldades e se tornou uma chefe de família.

"Fui aprovada para o curso de pedagogia na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), mas me formei com muita dificuldade. Meu ex-marido, por muito tempo, tentou me impedir de estudar. Às vezes eu não tinha o dinheiro do ônibus, então caminhava até a entrada da universidade, onde podia pegar um ônibus que fazia integração até o campus. Pedia a ele que cuidasse da nossa filha pelas manhãs pra que eu pudesse estudar, e ele saía de casa escondido e voltava no fim do dia", contou.

Para não perder os estudos, mulheres levam seus filhos à aula | Foto: Marcely Gomes





Com a dificuldade, Luísa se viu numa situação em que precisava mudar, e ela não teve medo de tomar "as rédeas" da própria vida. A pedagoga também contou com a solidariedade de outras mulheres.

"Eu também tive ajuda de outras mulheres, vizinhas e amigas que viam a minha luta. Uma delas, várias vezes, pagou minha passagem de ônibus com o dinheiro da venda de 'dindins', isso até eu conseguir ser aprovada no meu primeiro concurso público".

O que mudou?

Hoje muitas mulheres são criadas para a independência financeira e afetiva, sobretudo em espaços urbanos, onde é mais comum encontrar mulheres "donas de si". Histórias recentes mostram o empoderamento feminino. Um fator enraizado nas mulheres da região, que desde 1952, segundo a lenda das icamiabas, lutavam nuas e viviam em tribos isoladas, sem homens.

" Tem gente que faz comentários maldosos, mas a melhor maneira de passar por cima é se esforçar estudando e trabalhando. Eu não dou confiança, tenho meu trabalho e não dependo da opinião de ninguém. Foi assim com a minha mãe também e ela criou a mim e as minhas irmãs para que fôssemos fortes como ela. Foi nosso maior exemplo " Luísa Silva, pedagoga





Mesmo em um ambiente antes dominado apenas por homens, a tatuadora Manuela Marinho conta como venceu o preconceito e transformou a sua arte, em seu instrumento de trabalho.

"Eu sempre tive medo de engravidar, via minhas primas se casando muito jovens e tinha receio. Quando aconteceu comigo, eu tive apoio do pai da minha filha, mas sabia que teria que me virar. Meu trabalho como artista plástica não me mantinha e eu precisava pensar no nosso futuro, foi quando comecei a tatuar. Inicialmente havia muito preconceito, mas hoje ganhei espaço e sou reconhecida pelo trabalho que desenvolvo. Hoje ele é o nosso sustento, meu e da minha filha".

"Cada vez mais, a mulher mostra que é independente e que dá conta das obrigações do lar e do trabalho", disse Bruna | Foto: IONE MORENO





Para a administradora Bruna Ferreira, que começou a trabalhar com 13 anos, a inspiração para ser chefe da própria família veio da mãe - que optou por não casar e criar os filhos sozinha.

"É importante que as mulheres acreditem em si, que saibam que é possível vencer na vida e cuidar da própria família. A mulher é virada, exerce mil atividades e, quando chega em casa, ainda dá conta do trabalho doméstico. É exemplo de força, de ser guerreira. Me inspirei numa grande mulher, que me ensinou a ser independente . E hoje, com 33 anos, mesmo me relacionando com homens, tenho liberdade emocional e financeira", disse.

A realidade ainda é inversa

Pesquisas revelam que esta ainda não é a realidade da maioria das mulheres. As informações revelam também que, em famílias compostas por casais, a situação também é complicada para as mulheres. Dados do IBGE mostram que a renda média nacional do brasileiro é de R$ 2.043, mas enquanto homens ganham, em média, R$ 2.251, mulheres recebem R$ 1.762, uma diferença de R$ 489.

Além disso, elas trabalham 7 horas e 30 minutos a mais do que os homens por conta da dupla jornada de trabalho. Ou seja, mesmo que a mulher trabalhe fora de casa, ao chegar em casa, elas ainda precisam fazer a janta, a lavagem da louça e o café do dia seguinte.

Edição: Bruna Souza

