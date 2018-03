Parintins é palco de protestos de professores e alunos nesta quinta

Parintins - O dia 8 de março, dia dedicado à Mulher, foi marcado por protestos em Parintins (369 quilômetros de Manaus). A primeira manifestação foi dos alunos do Centro de Estudos de Tempo Integral (Ceti) Gláucio Gonçalves, que cobraram da Secretaria de Educação do Estado (Seduc) a liberação da alimentação. Segundo eles, os alunos estão sem fazer as refeições na unidade de ensino.

Os professores estaduais se uniram aos alunos e também protestaram. Eles invadiram as ruas do Centro da cidade portando faixas e cartazes. Falsos caixões foram colocados em uma das vias e simbolizavam a realidade atual da educação no Amazonas.

“É uma realidade de fome, de miséria, de dor e de sofrimento por irresponsabilidade da Secretaria de Educação do Estado”, denunciou o professor Ronner Barros, um dos líderes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), na sede de Parintins.

Os professores utilizaram caixões para simbolizar a situação da educação na cidade







Durante a tarde, os professores voltaram às ruas da cidade numa carreata que percorreu vários bairros da Zona Sul da cidade.

Reposta

A coordenadora local da Secretaria de Educação do Estado (Seduc), Odinéia Garcia, não negou os problemas na unidade de ensino. Ela disse à reportagem que a alternativa encontrada em relação aos alunos do Ceti foi realizar as aulas em dois turnos, afim de não prejudicar a saúde dos envolvidos. A medida, segundo ela, será realizada até que uma empresa seja contratada para fornecer a alimentação.

Odinéia informou ainda que os alunos das comunidades próximas de Parintins, que estudam no educandário, irão permanecer na escola. “Como são poucos, eles vão ter alimentação, já que os mesmos não podem ir em casa almoçar”, disse.