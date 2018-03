Embarcações colidem e idosa morre afogada em Barreirinha, no Amazonas

O acidente aconteceu no rio Andirá | Foto: Reprodução/Internet

Barreirinha - Uma idosa, que não tem o nome e nem a idade revelados, morreu após cair de uma embarcação, na madrugada desta quinta-feira (8), no rio Andirá, nas proximidades da comunidade do Distrito de Piraí, em Barreirinha (município distante 329 km de Manaus).

De acordo com nota divulgada pela Marinha, na noite de ontem, o afogamento ocorreu após uma colisão envolvendo duas embarcações. A vítima perdeu o equilíbrio e acabou caindo de uma embarcação.

Ainda segundo o comunicado, equipes da Agência Fluvial de Parintins iniciaram a operação de busca e salvamento em conjunto com a Polícia Militar e populares de Barreirinha. O corpo da vítima só foi encontrado por volta de 11h da manhã.

Leia também: Barco sai de Maués e naufraga com 38 pessoas no rio Amazonas

"Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente", conclui a nota emitida pela Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval.

Municípios com maior números de acidentes

Para se chegar a maioria dos municípios do Amazonas, o principal meio de transporte são as embarcações como barcos, canoas ou jatos, e a principal estrada são os rios. Porém, condições naturais, negligências e imprudências podem causar acidentes irreparáveis a passageiros e tripulação.

No começo deste ano, já foram registradas 13 ocorrências pelo Comando do 9° Distrito Naval da Marinha do Brasil. De acordo com o órgão militar, os maiores registros de acidentes ocorrem no trajeto de Manaus a Tefé (a 674 quilômetros da capital). Em 2017, foram 94 acidentes na área que compreende Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.



Leia mais:

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Dois estão desaparecidos depois que embarcação Tanaka afundou em São Gabriel da Cachoeira no rio Negro

Embarcação tomba e fica à deriva com mais de 100 passageiros no interior do AM