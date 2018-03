Tiroteio no rio Amazonas deixa dois desaparecidos, em Itacoatiara

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado para realizar buscas por dois homens, que teriam desaparecidos no rio Amazonas, após um tiroteio na comunidade Paraná da Serpa, em Itacoatiara (município distante 175 km de Manaus).

De acordo com informações do Cbmam, os homens teriam desaparecidos no dia 25 de fevereiro deste ano. Entretanto, somente nessa quinta-feira (8), A Polícia Civil solicitou apoio dos bombeiros. As vítimas foram identificadas como Emerson Marinho e Alesson Pinheiro Gomes.

Uma equipe de mergulho foi enviada para o município na manhã desta nesta sexta-feira (9), para realizar as buscas. Os mergulhadores irão atuar com buscas submersas e na superfície.

Acidente de trânsito

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus da linha 459, do Transporte Público, deixou pessoas feridas e matou uma mulher, no fim da manhã desta sexta-feira (9), por volta de 11h, na rua Monsenhor Assis Peixoto, conjunto João Paulo 2, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) uma equipe de resgate foi acionada para o local para auxiliar na remoção do corpo de uma vítima presa embaixo do veículo. Informações preliminares apontavam que a possível vítima presa era uma criança. No entanto, a equipe médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirma apenas a morte de uma mulher, que teria ficado presa entre o ônibus e um poste.

