Amazonas vai receber certificado do Ministério da Saúde

Manaus - O Amazonas está em primeiro lugar entre os estados que alcançaram a meta de cobertura e acompanhamento na Atenção Básica de Saúde, dos beneficiários do Programa Bolsa Família, do Governo Federal. A entrega do certificado ao estado e aos 62 municípios do interior será feita pelo Ministério da Saúde (MS), durante o Encontro Estadual para Fortalecimento da Atenção Básica.

O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), em parceria com a Secretaria de Atenção à Saúde, do MS, e Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, acontece nos dia 13 e 14 de março, no Confort Hotel Manaus, no Distrito Industrial, nº 263.

A meta do MS era de 80,50% de acompanhamento dos beneficiários do programa e o Amazonas alcançou 88,25%. No estado, 336.967 mil famílias são beneficiárias do Bolsa Família. De acordo com o gerente de Atenção Básica e Ações Estratégicas da Susam, Jani Kenta, é papel dos estados coordenar os municípios e acompanhar o cumprimento das metas e condicionalidades do Bolsa Família, que é um programa nacional.

Além da Susam, esse acompanhamento é feito pelas secretarias de Estado de Educação (Seduc) e de Assistência Social (Seas). "Na área da saúde, são avaliados critérios como assistência às gestantes no pré-natal, desenvolvimento das crianças e cobertura de vacinação”, informa Jani Kenta.

O Encontro

A entrega da certificação acontecerá durante a abertura do encontro, na terça-feira (13), às 9h, com a presença do secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato. Segundo ele, o encontro tem como objetivo a construção de uma agenda conjunta entre MS, estado e municípios, para o desenvolvimento de estratégias que possam tornar a Atenção Básica mais acolhedora e resolutiva.

O encontro vai reunir gestores e trabalhadores da área da saúde dos 62 municípios do Amazonas, para debater o aprimoramento dos programas de Atenção Básica do estado. O secretário ressalta que a partir dessas discussões será possível propor estratégias para superar os desafios de organização da rede de saúde, no âmbito municipal. Na apresentação de resultados que será feita no encontro, a nova gestão estadual, que assumiu em outubro, pretende mostrar que já há avanços na cobertura da Atenção Básica, desse período para cá. “O aprimoramento da Atenção Básica gera um impacto positivo na rede estadual de saúde, que é responsável pelo atendimento de alta complexidade”, destacou Francisco Deodato

Programação

Na terça-feira (13/3) além da certificação do estado e municípios pelo cumprimento das metas do programa Bolsa Família, será realizada pela manhã a Conferência Magna do evento, com o tema “A Política Nacional de Atenção Básica e o Panorama da Atenção Básica no Amazonas”. Às 13h30 acontecerá a mesa redonda “Estratégias de Saúde da Família e a agenda de fortalecimento da Atenção Básica”.

Na quarta-feira (14/3) a programação, que inicia às 8h, inclui as palestras “O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ) para fortalecimento da Atenção Básica”, “Estratégia e-SUS AB no território e o Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde – PIUBS” e “Infraestrutura e ambiência das Unidades Básicas de Saúde: o Programa Requalifica UBS e estratégias correlatas”.

Durante a tarde, acontecerão as oficinas sobre “Saúde Bucal”, “Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica – NASF AB”, “Processo de Trabalho na Atenção Básica” e “Cuidado e Organização da Atenção Básica para população do campo, floresta e águas”.

