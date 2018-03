Após manifestação de alunos, prefeitura de Parintins assume merenda

Parintins - Num entendimento com o Governo do Estado do Amazonas, através do secretário de Educação, Lourenço Braga, o prefeito Bi Garcia assumiu a responsabilidade da merenda escolar do Centro de Ensino de Tempo Integral (CETI) Gláucio Gonçalves. A decisão foi tomada em uma reunião entre o prefeito e o secretário nesta sexta-feira (09), em Manaus.

Durante o encontro, o prefeito Bi Garcia tomou conhecimento de toda a problemática que envolve o fornecimento de alimentação aos alunos da instituição de ensino e prontamente se colocou à disposição para auxiliar no que estivesse ao alcance da prefeitura.

Os professores também fizeram várias reclamações sobre a educação | Foto: Divulgação

Segundo o prefeito Bi Garcia, a prefeitura assume o fornecimento de merenda escolar ao CETI até que o processo licitatório conduzido pelo Governo do Estado seja finalizado.

“Não podemos paralisar as atividades de uma importante instituição como é o Ceti. Fiquei à par de toda a situação e me prontifiquei imediatamente a dar todo o apoio necessário, porque entendo que o gestor público tem que governar com parcerias e é isso que estamos fazendo”, enfatiza o prefeito.

Com o firmamento do acordo entre Prefeitura e o Governo do Estado, a partir da segunda-feira, 12 de março, o fornecimento de café da manhã e almoço aos alunos do CETI Gláucio Gonçalves será normalizado.

Manifestação

O dia 8 de março, dia dedicado à Mulher, foi marcado por protestos em Parintins (369 quilômetros de Manaus). A primeira manifestação foi dos alunos do Centro de Estudos de Tempo Integral (Ceti) Gláucio Gonçalves, que cobraram da Secretaria de Educação do Estado (Seduc) a liberação da alimentação. Segundo eles, os alunos estão sem fazer as refeições na unidade de ensino.

Os professores estaduais se uniram aos alunos e também protestaram. Eles invadiram as ruas do Centro da cidade portando faixas e cartazes. Falsos caixões foram colocados em uma das vias e simbolizavam a realidade atual da educação no Amazonas.



