Corpo é encontrado com um tiro na testa em Iranduba

Iranduba- O corpo de Raimundo Nonato de Souza Barros, de 20 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (10), atrás da Creche Nejmi Aziz, no bairro Morada do Sol, Iranduba, Zona Metropolitana de Manaus. A vítima teria sido executada com um tiro na testa.

De acordo com as primeiras informações repassadas pelos policiais da 8ª Companhia Interativa da Polícia Militar de Iranduba (CIPM), que atenderam a ocorrência, o corpo foi encontrado por volta de 11 horas da manhã por moradores próximo ao local.

O homicídio aconteceu entre 2 e 4 horas da madrugada. | Foto: divulgação

Ainda não há identificação de quem teria efetuado o disparo. Segundo a perícia que esteve no local do crime, o homicídio aconteceu entre 2 e 4 horas da madrugada de hoje. O corpo foi removido pelo o Instituto Médico Legal (IML) onde será feita a perícia.

