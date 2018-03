Guaraná de Maués representará o Amazonas em feira internacional

Maués - O guaraná de Maués é o representante do Amazonas na segunda edição do Sirha Brasil, maior evento da indústria de gastronomia e hotelaria do mundo, que acontece nos dias 14 a 16 de março no centro de eventos Expo São Paulo, na capital paulista.



A fruta é um dos destaques do Espaço Terroir, organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e no qual serão apresentados produtos de todo o País que se destacam por suas características regionais, potencial de exportação e que atendem rigorosos critérios de apelo gastronômico, qualidade, sustentabilidade, alimentação saudável e certificação.

Após uma década enfrentando entraves burocráticos e a ausência de interesse político, no último dia 16 de janeiro, o guaraná cultivado e produzido em Maués obteve o Registro de Indicação Geográfica (IG), emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), com a aliança entre prefeitura local, associações de produtores e instituições como a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o próprio Sebrae, totalizando 12 órgãos que integram o Conselho Regulador do Guaraná de Maués.

A edição mundial do evento acontecerá na França | Foto: Divulgação/ M. Rocha

De acordo com o prefeito de Maués, Junior Leite, as variações do produto que serão apresentadas no stand em São Paulo – guaraná em rama (torrado), em pó e em bastões – foram avaliadas pelos integrantes do conselho como os formatos de maior apelo comercial.



“Em um ano recuperamos a cultura e a agroindústria do guaraná em Maués. Já distribuímos 11,6 mil mudas e 1,5 mil equipamentos, contratamos técnicos para oferecer apoio às comunidades, conquistamos a IG após 10 anos, inauguramos um viveiro municipal para cultivo de 200 mil mudas e agora vamos buscar novos mercados, para ser de fato, a Terra do Guaraná”, destacou Junior Leite.

Ainda de acordo com o prefeito, já está na fase de planejamento a construção de um novo viveiro, também para 200 mil mudas, na sede da Secretaria Municipal de Produção Rural e também o lançamento do selo “Guaraná de Maués”, que será utilizado apenas em produtos que comprovadamente utilizem a fruta natural do município.

“O selo vai assegurar que os consumidores de todo o Brasil, de outros países e de Manaus, que é nosso maior mercado hoje, saibam o que estão comprando e consumindo, e ao mesmo tempo gerar mais postos de trabalho e renda com a valorização do produto”, avaliou Junior Leite, ao acrescentar que entre as características únicas do guaraná de Maués está o alto teor de cafeína (6% do peso do grão), muito superior ao de similares cultivados em outras regiões brasileiras.

Negócios

O Sirha é um evento internacional direcionado exclusivamente para profissionais do setor de hotelaria e gastronomia com o objetivo de conhecer, compartilhar tendências mundiais e firmar negócios e parcerias. A edição mundial acontece nos meses de janeiro, dos anos ímpares, em Lyon (França) e além do Brasil, México, Hungria, Suíça e Turquia também realizam suas versões nacionais.

A edição anterior do Sirha Brasil (2016) reuniu 12 mil especialistas e profissionais e o espaço Espaço Terroir, do Sebrae, contou com a participação de 71 empreendimentos.

O produto representa a região norte na feira gastronômica e de turismo | Foto: Divulgação/M. Rocha

Para este ano, uma das novidades será a Rodada de Negócios, agendamento de reuniões individuais entre compradores e fornecedores a partir da análise do perfil preenchido pela empresa ao se inscrever e têm duração máxima de 20 minutos, para garantir agilidade e otimização entre as diversas possibilidades dentro da feira.



