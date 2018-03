Itapiranga é a segunda cidade a ganhar unidade de serviços do Detran

Manaus - O município de Itapiranga é o segundo do Estado do Amazonas a ganhar uma unidade de serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) neste ano. O primeiro foi Novo Airão.

A inauguração aconteceu na última sexta-feira (9) e contou com a participação do diretor-presidente do órgão, Vinicius Diniz. “A determinação do governador Amazonino Mendes é interiorizar o atendimento do Detran-AM, como estratégia para que tenhamos um trânsito seguro, preservando vidas de motoristas e pedestres”, afirmou o dirigente.

A além da inauguração da sede do órgão, localizada na Praça da Alimentação do Sagrado Coração de Jesus, um local de fácil acesso ao usuário, Vinícius Diniz anunciou uma série de ações que serão empreendidas na cidade com o objetivo de melhorar a qualidade do trânsito, começando pela elaboração de um projeto de sinalização vertical e horizontal das principais vias da cidade, que recebe em média cem ônibus de turismo, por ano.

Segundo o dirigente, o projeto de sinalização de trânsito da cidade será executado em parceria com a prefeitura de Itapiranga, que também vai trabalhar junto com o Detran-AM em ações de educação, fiscalização de trânsito e na formação de condutores.

De acordo com Vinicius de Diniz, atualmente, menos de 20% dos condutores da cidade estão habilitados. “A cidade já possui centro de formação de condutores (auto-escola) e nós vamos preparar um cronograma para realizar ao menos dois grandes dois grandes mutirões na cidade para oferecer exames de legislação e de direção”, disse Vinicius Diniz, que confirmou Itapiranga como um municípios beneficiados com o projeto CNH Social.

Metas

Segundo Vinicius Diniz, a meta do Detran-AM é que todos os motoristas da cidade sejam habilitados, começando pelos motociclistas, que são maioria e que trabalham como serviço de fretamento e mototáxi.

De acordo com o coordenador do Detran-AM em Itapiranga, José Batista Filho, desde o final do ano passado, o órgão iniciou algumas ações conscientização dos condutores e também fiscalizações de trânsito e os resultados já começam a aparecer.

Segundo ele, ao contrário do ano passado, quando foram registrados 101 acidentes de trânsito, com 13 pessoas mortas, este ano, no mesmo período, o caiu para apenas 10 acidentes, apenas com vítimas lesionadas.





