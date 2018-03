Quer comer peixe de graça na Semana Santa? Saiba mais

Presidente Figueiredo (AM) - Pelo segundo ano consecutivo, nos dias 27, 28 e 29 de março, cerca de 20 toneladas de tambaqui devem ser distribuídas às famílias de Presidente Figueiredo (a 118 km de Manaus). A distribuição de peixes irá ocorrer durante o feriado da Semana Santa. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (12) pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc). A ação é uma parceria com a Secretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Aquícola e Pesqueira (Semada).

A iniciativa, que no ano passado beneficiou mais de 8 mil pessoas, deve atingir cerca de 10 mil neste ano. Seguindo o mesmo cronograma da primeira edição, as doações serão realizadas durante três dias. No dia 27 de março, a distribuição alcança todas as comunidades ao longo da BR-174. Já no dia 28, a ação abrange as comunidades da AM-240, incluindo a Vila de Balbina e o Ramal da Morena. Por fim, no dia 29, são os moradores da sede do município que recebem o pescado.

As doações serão feitas em frente aos postos de saúde e escolas municipais de cada local por onde a equipe de entrega passar, a partir das 8h até o fim do horário comercial.

De acordo com o secretário da Semasc, Ariones Silva, dar este amparo às famílias do município é mais do que cumprir uma responsabilidade profissional. “Colaborar para que as pessoas tenham o peixe na mesa durante um feriado tão importante para nós, cristãos, é um prazer. Ano passado chegamos até a mesa de oito mil famílias. Neste ano, nos programamos para atender pouco mais de dez mil. A ideia é que, a cada ano, possamos ampliar ainda mais essa ação", destacou.

Os peixes foram comprados de produtores do próprio município, com o objetivo de incentivar a produção e a economia local. A Semasc e Semada estão responsáveis pela distribuição juntamente com o auxílio das demais secretarias do Executivo municipal que também devem auxiliar no mutirão de entrega.





