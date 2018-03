Amazonino Mendes assina promoção dos praças

Manaus - O governador Amazonino Mendes assinou, nesta terça-feira (13), 2.096 promoções de policiais militares do Amazonas. Com o ato, que vai ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o governador atualiza o quadro de promoções dos anos de 2014, 2015 e 2016, totalizando 3.293 promoções, que estavam pendentes há quatro anos. Todas as 2.096 promoções assinadas na terça são de praças da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Em fevereiro deste ano, Amazonino Mendes promoveu 1.197 policiais, entre praças e oficiais; pagou R$ 2,7 mil como auxílio-fardamento após sete anos de espera; dobrou o valor do auxílio-refeição, que passou a R$ 600, e também do auxílio-moradia pago aos policiais que servem no interior do estado, que subiu para R$ 600.

“Meu governo faz questão de respeitar as categorias, associações. A sociedade organizada. É por aí o nosso caminho. Eu quero agradecer o enorme empenho que estão fazendo. O meu governo está fazendo. Deu a você policial o auxilio fardamento após sete anos. Te deu aumento de 100% de auxílio-moradia, 100% no auxílio alimentação. Hoje, mais de três mil e duzentos policiais vão receber a sua promoção”, frisou o governador.

De acordo com Amazonino Mendes, com uma gestão democrática, foi possível realizar as promoções dos policiais de forma responsável e integrada. O governador recebeu na última quinta-feira (8), os presidentes das três associações representativas dos soldados, cabos, sargentos e subtenentes.

Em relação ao pagamento da data base dos policiais militares, o Governo do Estado ressalta que há uma comissão técnica realizando um estudo específico, de forma que o pagamento seja efetuado até o aniversário da Polícia Militar, em abril deste ano.

Edição: Lívia Nadjanara

