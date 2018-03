Motorista fica ferido após perder controle de carro na AM-O70

Iranduba - Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro e cair na canaleta central da rodovia Manoel Urbano (AM-070), estrada que liga Manaus a os outros três municípios da região metropolitana da capital.

O acidente aconteceu, por volta das 7h30, nas proximidades do município de Iranduba (distante a 27 km da capital), a vítima conduzia um carro modelo Fiat Uno, quando perdeu o controle da direção do veículo, durante a forte chuva que atingiu a região e caiu na canaleta.

A Polícia Civil do município não soube informar a identidade da vítima. De acordo com os investigadores, o homem teve escoriações pelo corpo e foi retirado do carro com ajuda de outros motoristas que passavam pela área.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital da capital.

Ocorrência de chuva em Manaus

A Defesa Civil Municipal informou, que durante a chuva registrou apenas uma ocorrência na capital amazonense. Por volta das 9h, uma casa de alvenaria apresentou um desabamento parcial. O caso ocorreu na rua 23, da comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

O trânsito também ficou intenso, pelo menos, três acidentes de trânsito foram registrados pelo Instituto Municipal de Engenharia de Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

Todos os casos foram de colisão entre veículos. O primeiro aconteceu por volta das 07h10, na avenida das Torres. O segundo aconteceu por volta das 8h20 no sentido centro/bairro, da rua Kako Caminha, no bairro Presidente Vargas, Zona Sul. O último foi por volta das 09h15, na avenida Constantino Nery, no cruzamento com avenida Ayrão, próximo ao Terminal de Integração (T1).

