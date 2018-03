Quatro professores do AM são selecionados para intercâmbio nos EUA

As inscrições para etapa estadual encerraram no dia 2 de março, após a divulgação do intercâmbio, envio e recebimento dos formulários para a coordenação estadual. | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc-AM) divulgou na manhã desta terça-feira ( 13) a lista de quatro professores selecionados para participar do curso de aperfeiçoamento de seis meses nos Estados Unidos (EUA), por meio do Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa.



As inscrições para etapa estadual encerraram no dia 2 de março, após a divulgação do intercâmbio, envio e recebimento dos formulários para a coordenação estadual.



Os candidatos foram entrevistados e após minuciosa avaliação, foram pré-selecionados os seguintes professores:



Alexandre Menezes de Aguiar - Escola Estadual Sant´Ana - Manaus



Dymmon Prestes da Costa - Escola estadual Letício de Campos - Manaus



Hugo Pessoa Queiroz - CMPM I - Petropólis - Manaus



Patrícia Nogueira Matos - Colégio Militar de Manaus/Exército - Manaus



O Intercâmbio é voltado para professores de Língua Inglesa, que atuem no Ensino Médio e que tenham no mínimo cinco anos de docência, dentre outros requisitos. A coordenadora Estadual da Seduc, professora Simeire Ramos, explica algumas dificuldades no processo de seleção. “No que se refere ao tempo mínimo de atividade docente em sala de aula, pois um dos critérios é a exigência de cinco anos de experiência comprovada em sala de aula, e bem como os candidatos que ainda não concluíram o estágio probatório”, disse.



Próxima Etapa – Nacional - Após a seleção estadual, a Seduc encaminhou os candidatos selecionados para a etapa nacional. Os quatro professores selecionados participam da etapa nacional até o dia 16 de março, em que a Comissão Fulbright e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) vai revisar os requisitos em que foram aprovados na primeira etapa e entrevista-los com um teste de proficiência (TOEFL Ibt). Caso selecionados seguem para etapa internacional.



O Programa é uma iniciativa do Departamento de estado dos Estados Unidos e executado em parceria com a Embaixada Americana, Fulbright e o Conserlho Nacional de Secretários de Educação (Consed), com duração de um semestre acadêmico nos EUA.



O programa tem duração de um semestre acadêmico em uma universidade americana e inclui aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança e também no uso de tecnologias em educação.



