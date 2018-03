Mais de 45 mil famílias no AM recebem kits com conversores digitais

Manaus - Esta semana, a Seja Digital atingiu o patamar de 45 mil kits gratuitos distribuídos para as famílias de menor renda atendidas pelo Governo Federal em Manaus, Careiro da Várzea e Iranduba.

A distribuição do kit gratuito, que conta com antena digital e conversor com controle remoto, é uma das missões da Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel para operacionalizar a migração do sinal analógico de TV para o digital.

leia também: Amazonino Mendes assina promoção dos praças

O desligamento do sinal analógico de TV na região está previsto para acontecer no dia 30 de maio. Após essa data, só será possível assistir à programação da TV aberta por meio do sinal digital.“Temos ainda mais de 195 mil kits para serem distribuídos e não vamos deixar ninguém para trás”, afirma Maísa Porto, gerente regional da Seja Digital.

Para saber se tem direito ao kit, a população deve ligar gratuitamente para o número 147 com NIS (Número de Identificação Social) em mãos ou acessar o portal Seja Digital.

Leia mais:

Estelionatário 'Marquinhos' é preso; ele responde a 30 processos

Professores paralisam trabalhos em Manaus e em 13 municípios do AM

Prefeitura intensifica obras em buraco de 15 metros na Zona Norte