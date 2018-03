Hileano Praia é cotado para uma das vagas de desembargador no Amazonas

Manaus- As nomeações para desembargadores do Amazonas por meio do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) começaram a ser divulgadas neste terça -feira (14). Restam ainda cinco vagas, das quais, duas são da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB-AM) e um dos mais cotados é o professor e advogado Hileano Praia.



As vagas seguem regras destinadas pelo quinto constitucional, ou seja, para Ministério Público do Estado (MPE-AM) e Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Amazonas (OAB-AM) . E para a OAB, o advogado Hileano Praia vem sendo convencido por um grupo de advogados a concorrer a vaga. O favoritismo do profissional, segundo os colegas de profissão, é atestada pela larga experiência e qualificação profissional.



Candidatura em alta

Especialista em causas ambientais, o advogado Fábio Marques defende a pré-candidatura de Hileano Praia. " Conheço Hileano antes mesmo de ser acadêmico. Considero que ele tem um excelente perfil para ocupar uma das vagas no TJ. Com ele, nós, que somos advogados, teremos um acesso melhor ao tribunal. Hileano tem um ilibado conhecimento nas áreas civil e ambiental, especializações da qual somos carentes em termos de juizado". finalizou.

Em entrevista ao Em Tempo, o advogado Hileano Praia comentou sobre a pré- candidatura. " Até o momento existe uma pré- candidatura, o TJ ainda precisa determinar a abertura e comunicar à OAB para o certame. O que ocorre é que temos um grupo que me procurou, solicitando minha candidatura e esse movimento vem crescendo. Nesse sentido surgiu meu nome como um dos pré-candidatos, e eles me convencendo a concorrer para a vaga do quinto", explicou Praia.

Ainda sobre a pré- candidatura, Hileano agradeceu o reconhecimento por parte dos colegas " São 29 anos de profissão jurídica e acredito que essa experiência tem sido um fator primordial para que meu nome tenha surgido naturalmente. A candidatura não surgiu por mim , mas da mobilização de outros colegas. Isso me engrandece. Fico lisonjeado de estar sendo blindado com uma confiança tão grande dos meus colegas que comungam comigo as questões do Direito".

O quinto constitucional está previsto no artigo 94 da Constituição de 1988. Ele determina que um quinto das vagas dos tribunais brasileiros seja preenchido por advogados e membros do Ministério Público. O edital ainda não tem data definida, mas espera que seja para o segundo semestre deste ano (2018)

Sobre Hileano Praia



Hileano Praia é graduado em direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas em São Paulo capital, especialista em Direito Civil, Processo Civil e Previdenciário pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutorando em Direito pela Universidade Católica de Santa Fé-Argentina.

Professor Universitário e consultor jurídico de larga experiência, sócio fundador do escritório Hileano Praia Advogados.

Foi Vice Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados - OAB/AM; Conselheiro Estadual da OAB/AM; Membro efetivo da Comissão de Direito Civil da OAB/AM; Diretor Jurídico da CDL Manaus-SPC-Brasil; Coordenador do Escritorio Jurídico na UNIP/AM; Vice Presidente da FCDL/Am.

É advogado militante há 28 anos e conta co uma medalha do Mérito Legislativo Educacional, entregue pela Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas.

