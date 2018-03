Mais de 100 motoristas autuados em manhã de operação do Detran-AM

Manaus - Mais de 100 motoristas foram autuados durante uma operação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizada, na manhã desta quarta-feira (14), na Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o balanço parcial do Detran-AM, 12 veículos foram removidos e 14 documentos foram detidos, para os donos providenciarem a regularização. A operação de rotina começou por volta das 6h e mais de 300 veículos foram abordados nas primeiras horas do dia.

As principais irregularidades, segundo o órgão, são motoristas sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), veículo com licenciamento atrasado e lacre de placa violado.

Paralisação dos rodoviários

Cerca de 30 mil pessoas foram prejudicadas com a paralisação dos trabalhadores rodoviários da empresa Global Green, na manhã desta quarta-feira (14). Os ônibus foram impedidos de sair da garagem, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste da cidade, por membros do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM).

A empresa opera com 38 linhas em 196 carros, que atendem, principalmente, bairros da Zona Leste da capital. Esta é a sétima paralisação da categoria este ano. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que a paralisação iniciou por volta de 4h30 e os ônibus começaram a sair da garagem às 5h30.

Porém, a reportagem do Em Tempo esteve na garagem às 6h30 e constatou um grande número de veículos concentrados no local. Questionado sobre o prejuízo, o Sinetram comunicou que o ato prejudicou toda a operação e os ônibus saíram gradativamente, até normalizar o sistema.

