Moradores de Iranduba fecham estrada e ateiam fogo em galhos e pneus

Iranduba - Moradores das comunidades rurais e da sede do município de Iranduba (a 27 km de Manaus) estão revoltados com diversos problemas de infraestrutura que a cidade enfrenta. Eles reclamam de ruas esburacadas, ramais impróprios para o tráfego, escolas abandonadas, postos de saúdes sem atendimentos e o mais importante, sem medicamentos para atender a população.



Na manhã desta quarta-feira (14) um grupo de comunitários ateou fogo em pneus e derrubaram árvores na estrada, impossibilitando a passagem de veículos e pedestres que circulam pela região.

Segundo os manifestantes, a estrada que liga as comunidades distantes até a cidade estão completamente abandonadas pelo poder público, com buracos, podendo ocasionar acidentes graves no local. "Quase não existe mais asfalto nessa estrada. Só lama e buraco imagina nos outros ramais" disse um dos moradores que usou as redes sociais para expressar sua revolta.

populares atearam fogo em pneus velhos e derrubaram árvores em ciam da estrada Caldeirão. | Foto: Divulgação

Outro morador relatou os problemas que enfrenta no quilômetro 23 do distrito de Cacau Pirera. "Estamos esquecidos. Nossos meninos não podem ir para a escola porque os ônibus estão sem manutenção. O ramal está só um lamaceiro. Tem professor da escola Delfina Aziz, que está tirando dinheiro do próprio bolso para fazer a manutenção da escola", comenta.

"Ontem (terça-feira) mesmo um parente nosso sentiu uma forte dor na barriga e teve que ser levado às pressas ao posto de saúde do Cacau Pirera. Chegando lá não tinha ninguém para acudir o rapaz. Nem ambulância tinha para levar ele até Manaus. Nós tivemos que emprestar dinheiro e alugar um carro pra poder chegar no hospital 28 de agosto", disse o morador.

Versão do prefeito

A reportagem do Em Tempo entrou em contato com o prefeito do município de Iranduba, o Chico Doido. Segundo ele, o período chuvoso na região compromete no andamento das obras de recuperação dos ramais. "Não tem como fazer nada num inverno desses. Se for colocar uma máquina, ou jogar barro, vira um lamaçal. Todos sabem disso", disse.

O prefeito disse ainda que a prefeitura está preparada para atuar assim que o período de chuva passar. "Estou preparado, estamos com as maquinas. Chegamos hoje (quarta) de Brasília, onde fui assinar um contrato de internet para todos que será aplicado no município. Toda comunidade agora, vai ter um posto de internet".

Ele acusa seus adversários por criticarem e promoverem manifestações contra seu governo. "Eu sou um candidato de primeiro mandato e eu não sabia que o negócio era tão sujo. O pessoal perde e continua denegrindo a imagem do 'cara'. Mas qualquer pessoa sabe do que está acontecendo no município", comentou o prefeito.

A respeito do funcionamento das escolas, o prefeito informou que deu andamento nas reformas. De acordo com ele, até o final desde mês, uma escola nova com dez salas de aulas será entregue para a população, outras quatro já entraram no planejamento de reforma. "O negócio é o seguinte, nós pegamos a prefeitura ano passado com férias dos servidores atrasados, com décimos atrasados, Fundeb atrasado. Tudo atrasado só deu pra pagar esses atrasos da educação, mas nós já começamos a pagar".

O prefeito anunciou ainda que o município vai receber aproximadamente R$ 800 mil oriundos de uma emenda parlamentar. "Esse dinheiro será aplicado na compra de uma ambulância e um ônibus para levar a população que precisa fazer hemodiálise em Manaus", finalizou

