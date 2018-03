Nova plataforma reunirá informações de todos os cartórios do Amazonas

Manaus - A Associação dos Notários e Registradores do Amazonas (Anoreg/AM), o Tribunal de Justiça do Amazonas e a Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ) lançou na última quinta-feira (8), os serviços da Central Eletrônica de Integração e Informação do Amazonas (CEI/AM).

A plataforma funcionará como um “buscador virtual” de dados relativos aos atos dos cartórios de registro civil, registro de imóveis, títulos e documentos e tabelionato de notas.

O objetivo é facilitar o acesso dos usuários dos cartórios extrajudiciais do Amazonas que, a partir de um computador ou dispositivo móvel ligado à Internet, poderão consultar e localizar atos realizados pelos cartórios tanto na capital quanto do interior, sem se deslocar ou pagar qualquer taxa.

A apresentação da nova ferramenta foi realizada na Sala de Reuniões da Presidência do TJAM, com a presença presidente da Corte Estadual, desembargador Flávio Pascarelli, do corregedor-geral de Justiça, desembargador Aristóteles Thury e dos dirigentes da Anoreg/AM, David Gomes David (presidente) e Marcelo Lima Filho (vice-presidente).

Para o corregedor-geral de justiça, Desembargador Aristóteles Thury, o jurisdicionado bate palmas para esse trabalho.

“O processo foi idealizado pela Anoreg/AM que nos procurou e a gente prontamente acatou. Ressaltamos, ainda, que este serviço é gratuito e nós somos precursores, na região norte”.

De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Desembargador Flávio Pascarelli, a iniciativa da Anoreg/AM vai facilitar e muito a vida do cidadão amazonense. O serviço da estará disponível no endereço eletrônico da CEI/AMe poderá ser utilizado 24 horas por dia.

A nova ferramenta, que foi desenvolvida respeitando os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), está normatizada pelo Provimento Conjunto n°02 de 29 de setembro de 2017, da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Amazonas e atende os requisitos do Provimentos n° 47/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, que trata do registro eletrônico de imóveis.

“A CEI-AM é uma plataforma que reúne, num único local. informações de todos os cartórios do Amazonas e está à disposição para ser utilizada pela sociedade e empresas. Nela, o usuário pode consultar, por exemplo, a existência ou não registros de imóveis, registros de nascimentos, casamento e óbito, escrituras, procurações, bem como os demais atos praticados pelos cartórios do estado. A grande vantagem é que isso pode ser feito de dentro de sua casa ou escritório, ou seja, não precisa se deslocar até o cartório da cidade para requerer a busca.”, informou o presidente da Anoreg/AM, David Gomes David, presidente da Anoreg.

