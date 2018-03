INSS conclui processamento de pedidos do Seguro Defeso no Amazonas

Manaus - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concluiu o processamento de 57.334 requerimentos do Seguro Defeso do Pescador Artesanal (SPDA), do Amazonas na última sexta-feira (9). O prazo para o envio dos requerimentos pela Colônias, Sindicatos e Associações de pescadores termina amanhã, 15 de março.

A novidade deste ano é que o processamento do SPDA passa a ser automático, o que vai acelerar a tramitação dos processos no próximos Defesos.

Para resolver possíveis pendências, o pescador não precisa ir ao INSS. Basta entregar os documentos faltantes na própria entidade vinculada, em que ele fez o requerimento anterior. O INSS ainda aguarda a chegada de novos processos.

Um levantamento parcial mostrou que hoje (14), 1.093 novos requerimentos foram inseridos no sistema, os quais estão sendo concluídos diariamente.

O atual período do Seguro Defeso do Pescador Artesanal trouxe uma boa novidade para os pescadores: o processamento automático para o próximo Ciclo.

As informações colhidas nesta fase vão servir de base para liberação automática, nos próximos períodos de Defeso. Isso significa que, no Amazonas, haverá uma redução significativa no tempo de espera para a liberação do benefício.

