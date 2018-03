Pesca do Mapará movimenta pescadores artesanais em Careiro da Várzea

O evento deve mobilizar mais de 400 pescadores artesanais | Foto: Divulgação

Careiro da Várzea - Começa nesta sexta-feira (16) a 2º edição da pesca do Mapará no Município de Careiro da Várzea, a 21 km de Manaus. O evento deve mobilizar mais de 400 pescadores artesanais e movimentar aproximadamente R$ 700 mil com a comercialização do pescado. A pesca do animal tem caráter comunitário que acontecerá no período de 16 a 19 de março no Lago do Rei, um complexo lacustre formado por mais de 60 lagos de várzea e que é uma das áreas de maior potencial piscoso do Amazonas.



A temporada oficial ocorre sempre no dia 16 de março, um dia após o termino do período do defeso. A parti do dia 15 de novembro, espécies como pirarucu, tambaqui, matrinxã, pirapitinga, sardinha, pacu e aruanã, entram neste período e são proibidos de serem pescado por conta da época de reprodução.

Lago do Rei é formado por mais de 60 lagos de várzea e que é uma das áreas de maior potencial piscoso do Amazonas. | Foto: Google Maps

A pesca do mapará no Lago do Rei, que até 2016 era desorganizada e pouco rentável para os pescadores de Careiro da Várzea, ganhou nova perspectiva a partir do ano passado, quando a Prefeitura Municipal começou a mobilizar as comunidades daquele complexo de lagos e seu entorno para a discussão de um acordo de pesca voltado para a proteção e preservação dos mananciais. “Foi algo tão envolvente e com um grau de resposta tão positivo dos comunitários que, já em 2017, foi possível dar uma nova dinâmica a essa pescaria, evitando-se a invasão de barcos “estrangeiros”, a pesca predatória e outras práticas danosas”, ressalta o secretário municipal de Meio Ambiente, Raimundo Passos.

Entre as decisões tomadas coletivamente pelos comunitários, após uma série de reuniões nas principais localidades do complexo e de áreas vizinhas, estavam as regras básicas para participação na pescaria, formas de evitar a captura de peixes muito pequenos, quantidade máxima de malhadeiras por canoa e preço mínimo para a venda direta a compradores que mobilizaram grandes estruturas para efetuar a compra do pescado dentro do próprio lago.

“Mesmo sem termos chegado à formalização do acordo de pesca antes do evento no ano passado, porque o tempo era muito curto para isso, as rodadas de discussões permitiram a costura de um pré-acordo e o estabelecimento de regras que geraram resultados bastante positivos”, explica o secretário municipal de Pesca e Aquicultura, Aldo Procópio, segundo o qual chegou-se a mais de 140 toneladas de pescado e a quase R$ 500 mil injetados diretamente nas mãos dos pescadores, sem qualquer tipo de intermediário.

Sustentabilidade



A preservação do complexo do Lago do Rei, para o prefeito Ramiro Gonçalves, além de uma questão de racionalidade, é um compromisso prioritário de sua gestão, “em respeito à natureza e às gerações futuras, que têm o direito de conhecer e usufruir dessas riquezas”.

A aposta da administração municipal nos acordos de pesca tem feito, de fato, uma grande diferença na relação do homem com o meio ambiente no Careiro da Várzea. Tanto que, apenas um ano após ter iniciado a condução das discussões pró-acordos de pesca, o prefeito e sua equipe já contam com um acordo fechado e pronto para homologação da SEMA. “É assim que vamos ajudando os cidadãos de nosso município a abrirem seus olhos para uma nova e necessária realidade, que é a da preservação, da conservação e do uso sustentável dos recursos naturais”, defende Ramiro Gonçalves.

A história



A importância do Lago do Rei para a pesca vem desde o século XVII quando, em 1667, o local foi instituído como um dos pesqueiros reais da Coroa Portuguesa e passou a ser reservado à captura de animais aquáticos, principalmente peixes, para alimentar os militares e funcionários da Fazenda Real. Sendo o nome do lago originário desse contexto histórico.

