Professores fazem novo protesto e fecham avenida Brasil

Manaus - Mesmo sob forte chuva, professores da Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc-AM) realizaram uma segunda manifestação na tarde desta terça-feira (15), em frente à sede do governo do Amazonas, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A categoria exige aumento de 35% e diz que reajuste de 8,17%, anunciado pelo governador Amazonino Mendes, não atende às reivindicações feitas por eles. Os professores, com faixas e gritos de guerra, bloquearam um trecho da avenida para protestar.

Segundo um dos professores, a luta por melhorias vai continuar. De 10 em 10 minutos, os educadores fecharam a avenida Brasil, uma das principais vias da Zona Oeste da capital amazonense, e depois liberavam o tráfego de veículos. Motoristas que passaram no local apoiavam o movimento dos professores promovendo um buzinaço.

"Não estamos lutando apenas pelo reajuste, mas também pela melhoria da Educação como um todo. A partir do momento que a sociedade apoia os educadores, ela está apoiando uma educação de qualidade", relatou outro professor.

A manifestação ocorreu horas após Amazonino Mendes receber representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) para definir melhorias à categoria, na sede do governo. Na ocasião, o governador anunciou o pagamento da data base referente ao ano de 2017, no percentual de 4,57 %. Além disso, ele ainda disse que aumentaria em R$ 200 o vale-alimentação dos docentes que estão em sala de aula, totalizando R$ 420 (atualmente o vale é de R$ 220).

Outra pauta de reivindicação da categoria também foi discutida com o gestor estadual, que cedeu as promoções verticais de 3.516 professores, que concluíram títulos de graduação, e a extinção da taxa de 6% do vale-transporte. Ainda assim, a categoria luta para reajustar os salários com base na equiparação, no percentual de 35%, referente ao período de 2014 a 2018.

Sobre o plano de saúde, o governador afirmou que precisa avaliar, com a rede Hapvida, qual o melhor caminho para também atender os profissionais que atuam no interior do Estado.

“A gente tem de pensar também nos nossos irmãos do interior que não eram beneficiados com o plano, uma vez que a rede hospitalar não atende nos municípios. Se a categoria decidir pela manutenção do plano, eu mando continuar. Caso contrário, o Estado pagará o valor referente ao plano ao professor e o sindicato decidirá qual plano vai seguir”, disse Amazonino.

Nesta sexta-feira (16), os professores prometem novas manifestações até que o governador Amazonino Mendes reavalie a proposta da categoria. Os professores pedem respeito e a revogação do cancelamento dos planos de saúde.

Mais cedo, a categoria já havia fechado o trânsito na avenida Constantino Nery, em frente do Solon de Lucena, na avenida Torquato Tapajós, em frente da Drafra Motos, na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, em frente à Escola Estadual Roberto dos Santos Vieira, na avenida Margarita, Zona Norte, na avenida Getúlio Vargas, também no Centro, e na avenida Codajás, na Cachoeirinha.

