Em trabalho de parto, mulher pede ajuda de PMs para dar à luz a bebê

Manaus - “Foi uma sensação emocionante e de dever cumprido”, esse é o depoimento do cabo da Polícia Militar Israel Amorim, que, juntamente com o cabo Rangel Santos, auxiliou a gestante Cristiane Alves Lourenço, de 24 anos, a dar à luz ao seu quinto filho. O parto foi realizado na madrugada desta sexta-feira (16) dentro de uma Kombi, em frente ao quartel do 3º Pelotão da 8ª Companhia Independente da PM, no Careiro Castanho (a 25 km de Manaus).

Por volta das 23h desta terça (15), os dois policiais foram surpreendidos quando a grávida chegou acompanhada do motorista da Kombi, identificado apenas como Waldez, pedindo ajuda no quartel.

A mulher veio do km 15, da estrada que liga Careiro da Várzea a Autazes, ela pretendia chegar até o porto do município, onde pegaria uma lancha para vir à capital, mas acabou não tendo tempo e entrou em trabalho de parto.

Todos os procedimentos do parto foram feitos pelo cabo Amorim, que há mais de 15 anos havia feito um curso de auxiliar de enfermagem e usou os aprendizados para ajudar no nascimento do bebê.

“Tive minha primeira experiência e no momento, tanto eu quanto o outro cabo, não pensamos na dimensão do caso, minha intenção só era ajudar a mulher e a criança, depois que passou a adrenalina veio um misto de emoções e principalmente de dever cumprido”, relatou o policial, que inclusive cortou o cordão umbilical da criança e utilizou o fardamento para enrolar o menino.

A mãe do bebê não soube informar o nome que pretendia dar ao menino. Ela e a criança foram levados até à casa de uma irmã dela, que mora no Careiro Castanho. Os dois passam bem e estão sob os cuidados de parentes.

