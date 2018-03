Defesa Civil emite 'Estado de Alerta' para a calha do Alto Rio Negro

No mês de março foi observado 79 mm de precipitação | Foto:

A Defesa Civil do Amazonas emitiu nesta sexta-feira (16), por meio do Centro de Monitoramento e Alerta do órgão (Cemoa), “Estado de Alerta” para a calha do Alto Rio Negro, que enfrenta um déficit significativo de chuvas na região, o que tem refletindo no nível do rio.

“Ao contrário do que está acontecendo no sul do Amazonas, que apresenta precipitações acima do normal, na região do Alto Rio Negro há uma severa estiagem, que está afetando as comunidades ribeirinhas”, informou o secretário adjunto da Defesa Civil do Amazonas, Hermógenes Rabelo.

O Estado de Alerta é o segundo estágio do desastre e já prepara as Defesas Civis Municipais para atuar de forma efetiva na situação emergencial.

Nessa calha, três municípios entram em “Alerta”: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos.

Clima e hidrologia

No mês de março foi observado 79 mm de precipitação, 29% abaixo do esperado para a primeira quinzena, que era de 112 mm de chuvas.

o rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, registrou no último dia 13, o nível de 4,76m | Foto: Divulgação

Segundo dados da rede de monitoramento da Agência Nacional de águas, o rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, registrou no último dia 13, o nível de 4,76m, faltando 1,46m para atingir a mínima histórica de 1992, que foi de 3,30m.





BALANÇO DA ESTIAGEM 2018

-ESTADO DE ALERTA: 03 MUNICÍPIOS

01. SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (calha do Alto Rio Negro)

02. SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (calha do Alto Rio Negro)

03. BARCELOS (calha do Alto Rio Negro)

BALANÇO DA ENCHENTE 2018

- SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: 01 MUNICÍPIO

01. APUÍ (calha do Madeira)

-ESTADO DE ALERTA: 05 MUNICÍPIOS

01. HUMAITÁ (calha do Madeira)

02. MANICORÉ (calha do Madeira)

03. NOVO ARIPUANÃ (calha do Madeira)

04. BORBA (calha do Madeira)

05. NOVA OLINDA DO NORTE (calha do Madeira)

-ESTADO DE ATENÇÃO: 12 MUNICÍPIOS

01. BOCA DO ACRE (calha do Purus)

02. PAUINÍ (calha do Purus)

03. LÁBREA (calha do Purus)

04. CANUTAMA (calha do Purus)

05. TAPAUÁ (calha do Purus)

06. BERURI (calha do Purus)

07. GUAJARÁ (calha do Juruá)

08. IPIXUNA (calha do Juruá)

09. EIRUNEPÉ (calha do Juruá)

10. ENVIRA (calha do Juruá)

11. ITAMARATI (calha do Juruá)

12. CARAUARI (calha do Juruá)

