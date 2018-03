700 professores realizam manifestação em praça do Centro de Manaus

Manaus – Cerca de 700 professores realizaram uma manifestação, na tarde desta sexta-feira (16), na Praça Heliodoro Balbi, mais conhecida como "Praça da Polícia", localizada na rua Sete de Setembro, Centro, Zona Centro Sul de Manaus. A manifestação pacífica é uma das maiores já realizadas desde o início da greve dos professores, há três dias. Os manifestantes permanecerão no local até às 19h.

De acordo com informações de policiais militares da 24ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom), não houve nenhuma ocorrência desde o início da manifestação. Apesar do grande número de pessoas, o trânsito não foi prejudicado. A movimentação de veículos nas ruas que ficam ao redor da praça é normal, de acordo com agentes do Manaustrans.

O governador do Estado, Amazonino Mendes, esteve no local para conversar com representantes da categoria | Foto: Márcio Mello





O governador do Estado, Amazonino Mendes, esteve no local para conversar com representantes da categoria, porém, o protesto seguirá até o horário informado pelos manifestantes.

Esta já é a quarta grande manifestação realizada nesta sexta. Durante a manhã chuvosa, professores da rede estadual também realizaram mobilizações em avenidas das zonas Norte e Leste da capital.

Veja como foi a manifestação nesta tarde

Professores se reuniram na Praça da Polícia, no Centro de Manaus | Autor: Márcio Mello





Reivindicações

A luta pelo reajuste salarial começou na tarde de quarta-feira (14), quando professores de várias instituições de ensino estadual paralisaram as atividades e foram às ruas protestar por melhorias para a categoria. Desde então, várias escolas seguem sem aulas.

A categoria exige aumento de 35% e diz que o reajuste de 8,17%, anunciado pelo governador Amazonino Mendes, não atende às reivindicações feitas por eles.

A categoria exige aumento de 35% | Foto: Márcio Mello





Outra pauta de reivindicação da categoria também foi discutida com o gestor estadual, que cedeu as promoções verticais de 3.516 professores, que concluíram títulos de graduação, e a extinção da taxa de 6% do vale-transporte.

Além desse ponto, ainda há a questão do plano de saúde que, de acordo com Amazonino, deve ser discutida com a rede Hapvida para avaliar qual o melhor caminho para servidores do interior do Estado.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Pesca do Mapará movimenta pescadores artesanais em Careiro da Várzea

Mulheres recebem serviços de beleza e saúde no Parque do Idoso

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp