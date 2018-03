Amazon Prev realiza audiência com foco em educação previdenciária

O evento é direcionado a todos os servidores do Estado detentores de cargos de provimento efetivo, Conselheiros da Amazonprev e Sociedade em geral. | Foto: Reprodução

Manaus - A Fundação Amazonprev vai realizar, em sua sede, de 22 a 23 de março/17, a partir de 8h30, audiência pública para apresentar aos servidores do Estado o estudo atuarial 2017 (base 2016) que demonstra a situação da massa previdenciária dos dois Fundos administrados: FPREV, de responsabilidade da Amazonprev e FFIN, de responsabilidade do Estado.



O evento é direcionado a todos os servidores do Estado detentores de cargos de provimento efetivo, Conselheiros da Amazonprev e Sociedade em geral.

De acordo com a assessoria, a apresentação será conduzida pelo diretor da empresa Acturial, Luiz Cláudio Kogut, com participação de servidores detentores de cargos de provimento efetivo do Estado representantes de outros poderes, membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Instituição, Entidades de Classe e Sociedade em Geral.

"O objetivo é promover a educação previdenciária junto aos segurados do regime próprio da previdência social (RPPS), em cumprimento ao objetivo estratégico, definido no plano plurianual", informa o portal da Manaus Prev.

Durante o evento será evidenciada ainda a situação do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Amazonas, as responsabilidades que recaem sobre o Estado e a AmazonPrev, assim como outros aspectos relacionados ao sistema.



Os interessados podem se inscrever pelo telefone 3627 3443 ou na sede do órgão localizada na Avenida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro.

