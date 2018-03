Governo realiza workshop sobre atendimento e segurança no AM

Amazonas - Em atenção à segurança dos turistas, o Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), realizou nesta sexta-feira (16), em Presidente Figueiredo (a 113 quilômetros de Manaus), o Workshop Excelência no Atendimento Voltado para Segurança Pública no Turismo. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, por meio da Polícia Turística e da prefeitura local.

O workshop, que é inédito no Amazonas, será levado para outros municípios amazonenses de potencial turístico, segundo informou Kethlenn Porto, da Gerência de Programas e Projetos (GPP) da Amazonastur, responsável pela ação em Presidente Figueiredo.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar, por meio da Polícia Turística e da prefeitura local | Foto: Divulgação





“Além dos atrativos turísticos, hoje, o turista procura destinos seguros, que podem conhecer com tranquilidade, por isso, se faz necessário esse workshop com os personagens que atuam na segurança pública. Já realizamos uma ação dessas em Manaus e vamos levá-la para outros municípios”, disse Kethlenn.

Ação primordial

O comandante da Politur, tenente Jorge Barreto, disse que o workshop é uma ação primordial para capacitar os agentes públicos de segurança. “Precisamos estar atentos para sempre servir bem os turistas e resolver qualquer demanda do cidadão que nos procura. Acredito que hoje iniciamos um trabalho que trará resultado positivo para a cadeia produtiva do turismo”, disse Barreto.

Ronaldo Lima, que faz parte da Guarda Municipal de Presidente Figueiredo, comemorou a oportunidade de participar do workshop. “O saldo é superpositivo. Nós precisamos de capacitações como essa, que nos ajudam a entender melhor a importância de oferecer serviços com mais qualidades”, finalizou.

