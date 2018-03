CMA realiza troca de comandantes e Arthur Neto é convidado de honra

Manaus - Troca de comandantes do Comando Militar da Amazônia (CMA) realizada nesta sexta-feira (16) contou com a presença do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Na ocasião, o general César Augusto Nardi de Souza assumiu o comando do CMA, substituindo o general Geraldo Antonio Miotto, que ficou no cargo desde abril de 2016.

Arthur destacou que desde seu retorno à Prefeitura de Manaus sempre teve um bom relacionamento institucional e de amizade com os outros comandantes, citando os generais Eduardo Villas Boas, Guilherme Cals Theophilo e Antônio Miotto, que antecederam, respectivamente, o atual comandante.

"Foi uma sequência de ótimos comandantes militares da Amazônia e o general Nardi tem tudo para repetir essa cena. Desejo muita sorte a ele e também ao general Miotto em sua próxima missão”, declarou o prefeito que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Mesmo enfrentando um problema de saúde, o comandante do Exército Brasileiro esteve presente e foi muito elogiado pelo prefeito. “Eu considero o general Villas Boas um grande homem e que desenha uma página de heroísmo na sua vida com todo sacrifício que faz com esse sofrimento indizível que está passando. Um grande exemplo pra todos nós", reiterou Arthur.

Para o novo comandante será mais um desafio para sua carreira. "Na Amazônia tudo é mais difícil pelas características da região. A simples manutenção da logística e o controle das nossas fronteira já é um grande desafio. Mas vamos manter as mesmas metas que vinha traçando o general Miotto, principalmente, no que diz respeito às nossas fronteiras", pontuou o General Nardi.



