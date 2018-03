Professores marcam greve geral para a próxima quinta (22), em Manaus

Manaus - Após assembleia geral realizada na sexta-feira (16), os professores da rede estadual de ensino entrarão em greve a partir de quinta-feira (22). A declaração foi dada neste domingo (18) por Lambert Melo, um dos coordenadores do Sindicato dos Professores e Pedagogos do Amazonas (Asprom-Sindical).

De acordo com o sindicato, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) apresentou, na última quarta-feira (14), uma proposta de reajuste salarial aquém do esperado: 8,17%. A categoria diz que o reajuste anunciado pelo governador não contempla as necessidades e reivindicações apresentadas.

Paralisações

A partir da terça-feira (13), as entidades representativas dos professores realizaram manifestações em toda a cidade, com o ápice sendo na sexta-feira, na Praça Heliodoro Balbi, no centro de Manaus. O movimento reuniu mais de 3 mil professores estaduais, segundo dados dos manifestantes.

As paralisações ainda ocorreram em várias cidades do interior do Estado, como Tefé, Coari, Parintins, Boca do Acre, Rio Preto da Eva, entre outras. De acordo com Lambert Melo, a categoria está no "limite da paciência" com o governo estadual.

“Nós estamos desde 2014 sem reajuste salarial, a nossa data-base está vencida desde o dia 1° de março, e nós também estamos reivindicando outras questões da carreira do magistério”, afirma o sindicalista.

Professores se reuniram na semana passada em manifestações em toda a capital. | Foto: Divulgação

Posição do Governo

Em nota, a Seduc afirma que continua mantendo aberto o canal de diálogo com os servidores da educação. De acordo com a pasta, o governo garantiu benefícios como o reajuste do auxílio-alimentação, que subiu de de R$ 220 para R$ 420.

Ainda segundo a Seduc, foi definida a manutenção do plano de saúde Hapvida para os trabalhares da Educação, além da assinatura do decreto de progressão de carreira de 3.516 servidores que alcançaram a plenificação, especialização, mestrado e doutorado.

Leia na íntegra a nota da Seduc

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) continua com o canal de negociação aberto com os servidores da educação e mantém o diálogo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam).

Na última semana, duas reuniões foram realizadas com os dirigentes do Sindicato e ficou definida a manutenção do plano de saúde Hapvida para os trabalhadores da educação.

Além de garantir a manutenção do plano de saúde, o governo também assinou decreto das progressões de 3.516 servidores que alcançaram a plenificação (graduação em licenciatura plena), especialização, mestrado e doutorado.

O governador Amazonino Mendes também garantiu mais quatro benefícios para a categoria: o reajuste do auxílio-alimentação, de R$ 220 para R$ 420, aos servidores que estiverem na escola, volta desse auxílio para os funcionários lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), manutenção do auxílio para os servidores que entrarem em licença médica e às servidoras que estiverem de licença maternidade, atualmente nessas situações o benefício é suspenso.

E, por último, a inclusão dos valores referentes ao auxílio alimentação nos contra-cheques dos servidores. Esses valores não sofrerão descontos nem previdenciário e nem do imposto de renda pois são verbas indenizatórias.

Amazonino também determinou a alteração no valor do auxílio-localidade dos professores, que não tem reajuste desde 1987, época em que ele governou o Estado e criou o auxílio.

O governador sugeriu três faixas para o benefício: o valor de R$ 200 para localidades mais próximas, R$ 500 para distâncias intermediárias e R$ 1 mil para localidades mais distantes.

Reajuste

Sobre o percentual de reajustes da categoria o governo, seguindo o cumprimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, reiterou a proposta de garantir a data-base de 2017 e escalonar as demais (2015, 2016 e 2018) ao longo do ano, conforme a arrecadação crescer.

A proposta será oficializada em um decreto que cria um “gatilho” para alterar os vencimentos de acordo com a receita estadual."

Ficou acordado, ao final da reunião de sexta-feira (16), que uma terceira rodada de negociação será realizada nesta semana para definir esse percentual.

