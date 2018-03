PF apreende drogas, armas e até granadas em operação, em Iranduba

Iranduba (AM) - Foram apreendido 350 kg de drogas, armamentos, munições e artefatos bélicos de guerra, neste domingo (18). O material estava em um sítio no município de Iranduba (a 27 km de Manaus) durante uma operação da Polícia Federal do Amazonas.

Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF, dentre as drogas apreendidas, estavam skank, cocaína de alta pureza (conhecida como Brilho e Cristal) e o Haxixe (droga derivada da maconha, produzido com a resina da planta).

Ao que diz respeito ao armamento, foram apreendidos uma espingarda calibre 12 de origem estrangeira, diversos carregadores de fuzil, 12 granadas de bocal de 40mm, 4 granadas explosivas de mão e diversas munições de calibre restrito.

Tanto o carregamento de drogas, como os armamentos e artefatos bélicos, estavam ocultos na mata, escondidos na vegetação.

Da ação, nenhuma pessoa foi presa até o momento. Será dado continuidade nas diligências por meio de inquérito policial.

