Homem morre após ser atropelado na avenida das Flores

Manaus - Um homem, até o momento não identificado, de aproximadamente 45 anos, morreu após ser atropelado por um carro, na noite do último domingo (19), na avenida Vidal de Mendonça, conhecida como avenida das Flores, conjunto cidadão 2, bairro nova cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), um veículo modelo Pálio de cor prata trafegava pela avenida no momento em que o homem tentou atravessar a via e acabou sendo atropelado.

Ainda segundo o relatório, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, porém o homem teve morte instantânea. Testemunhas do atropelamento informaram que o carro responsável pelo acidente trafegava em velocidade normal e o fato ocorreu em decorrência da falta de iluminação na via.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde permanece sem identificação e guarda identificação de familiares. O caso será investigado pelo 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Idoso sofre fratura na perna ao ser atropelado

No momento em que atravessava a rua entre a passagem de nível das avenidas Darcy Vargas e Djalma Batista, um idoso de 68 anos foi atropelado por um veículo na manhã desta domingo (18). Com o impacto do acidente, que ocorreu nas proximidades de um centro de compras no bairro Chapada, Zona Centro- Sul de Manaus, o homem sofreu uma fratura na perna esquerda.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), o idoso foi vítima de atropelamento causado por um carro Honda modelo Civic. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para fazer o resgate da vítima que sofreu uma lesão na perna esquerda próxima ao tornozelo. O homem foi encaminhado para o pronto-socorro 28 de Agosto.

