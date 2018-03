Ipês retirados da Djalma Batista são replantados na Vila Olímpica

Com esse transplante, sobe para sete o número de transplantes de ipês realizados pela Prefeitura de Manaus no trecho das obras de drenagem | Foto: Reprodução

Manaus - Mais cinco ipês plantados no canteiro central da avenida Djalma Batista, na zona Centro-Sul de Manaus, na área de intervenção das obras de revitalização da rede de drenagem, foram replantados em outra zona da cidade. A transferência teve início na manhã deste sábado, 17/3, com o transplante de quatro ipês para a Mini vila Olímpica do Santo Antônio, na zona Centro-Oeste. No próximo sábado, 24/3, outra árvore será transplantada para outro ponto da cidade.



Com esse transplante, sobe para sete o número de transplantes de ipês realizados pela Prefeitura de Manaus no trecho das obras de drenagem, que está sendo realizada na Djalma Batista. O trabalho é acompanhado pela equipe técnica da Semmas.

O primeiro transplantio aconteceu no último dia 9/3. Na ocasião, duas árvores foram transferidas para uma área de convivência ao lado do viaduto Miguel Arraes, no Parque Dez.



Na Minivila Olímpica, as quatro mudas com mais de três metros de altura foram colocadas num trecho da área permeável situado ao lado das futuras instalações de uma academia ao ar livre. A Minivila Olímpica é gerida pela Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer (Semjel).

De acordo com o chefe da Divisão de Corte e Poda da Semmas, Wellington Auzier, o transplante das árvores teve como finalidade principal garantir a sobrevivência dos ipês. Segundo ele, ao final das obras mudas da mesma espécie serão plantadas no canteiro recomposto da Djalma.

