Indígenas denunciam descaso da equipe de saúde, em Manaquiri

Manaquiri - Líderes de aldeias indígenas do município de Manaquiri (distante a 60 km de Manaus), denunciam funcionários do Polo Base de Saúde Indígena do município por mau atendimento e discriminação a integrantes das etnias. Os indígenas afirmam que o descaso parte da equipe médica do local, dentre eles a dentista, dois enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O Polo Base do município conta com postos de saúde e Casas de Saúde Indígena (Casais). Um dos líderes indígenas da região, o Tuxaua da aldeia 'Nova Floresta', Pedro Ferreira de Araújo, de 65 anos, diz que a falta de medicamentos é um dos principais problemas enfrentados. “Você vai atrás de uma dipirona e não tem no posto, temos que ir até à sede do município”, afirmou o Tuxaua, acrescentando que a comunidade onde mora fica a, aproximadamente, 21 quilômetros da sede do município.

Além da falta de medicamentos, outros líderes afirmam que a equipe médica não tem atendido as aldeias de maneira correta. Segundo eles, apenas os amigos próximos do conselheiro distrital de saúde indígena do município, Hudson Gama, conseguem receber atendimento de qualidade.

Os materiais são mantidos no polo em uma sala que funciona como depósito. | Foto: Divulgação

Líderes das aldeias denunciaram o descaso ao Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) de Manaus. No documento, além de pedir afastamento imediato do conselheiro distrital, as lideranças ainda pedem a troca dos profissionais denunciados.

Outra questão que foi alvo de reclamação dos indígenas é a respeito dos veículos que deveriam estar à disposição dos indígenas, porém é usado para assuntos particulares dos funcionários. “Eles pegam o carro e a voadeira que deveriam ser usados por nós e vão para à cidade, resolver assuntos deles”, disse Pedro.

Em fotos enviadas com exclusividade ao Em Tempo é possível observar o estado precário em que se encontra o polo e a forma irregular de descarte de materiais que deveriam ser incinerados. Os materiais são mantidos no polo, que atende as aldeias do município, em uma sala que funciona como depósito.

Em contato com o conselheiro distrital Hudson Gama, ele afirma que as denúncias são de um grupo que está descontente com algumas alterações feitas pelos conselheiros distritais. “Nós criamos alguns requisitos necessários para atendimentos e existe um grupo que não ficou satisfeito”, afirmou o conselheiro.

Sobre o uso dos veículos por funcionários, Gama explica que os motoristas são enviados com equipes médicas para fazer o transporte de pacientes de aldeias mais afastadas. “Esse é o propósito do carro, buscar pacientes e levá-los aos lugares quando for necessário”, diz.

Quanto aos medicamentos, o conselheiro diz que até a data de remoção dos dejetos por uma equipe do ministério da saúde, eles devem ficar no depósito. “Há uma data para que esses equipamentos sejam retirados daqui. É de responsabilidade do ministério da saúde fazer a incineração dos materiais”, explicou.

A reportagem entrou em contato com o Dsei de Manaus, que é responsável por 19 polos base no Estado, e aguarda o posicionamento do órgão a respeito das denúncias recebidas.

