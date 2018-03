Polícia recupera cinco motos roubadas no Careiro da Várzea

As motocicletas recuperadas durante a operação foram levadas ao prédio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), em Manaus. | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Careiro da Várzea - A Polícia Civil do Amazonas deflagrou na tarde de domingo(18), mais uma fase da operação “Jejuardes”, que resultou na prisão, em flagrante, de um homem com uma arma de fogo contendo quatro munições, na comunidade Terra Nova, no município de Careiro da Várzea, distante 25 quilômetros de Manaus.

Além do homem, dois jovens, sendo um de 20 e outro de 22 anos, também foram detidos por estarem com duas motocicletas adulteradas e com restrições de roubo. Outras três motocicletas furtadas foram recuperadas no local.

A operação foi coordenada pelo delegado-geral adjunto da instituição, Antonio Chicre Neto, e teve por objetivo reprimir roubos e furtos de veículos, além de roubos a embarcações naquele município. “Deflagramos a operação ‘Jejuardes’ em Careiro da Várzea após recebermos denúncia, informando que, durante festas realizadas na Comunidade Terra Nova, pessoas estariam em posse de motocicletas roubadas ou furtadas em Manaus e, possivelmente, com armas de fogo e drogas”, disse.

Prisão e apreensões



Ao longo das diligências os policiais prenderam, em flagrante, Rosenildo de Souza Miranda, 42, em posse de um revólver calibre 32, contendo quatro munições intactas. O homem estava em uma festa que estava ocorrendo naquela comunidade e, durante revista, os policiais encontraram com ele a arma de fogo municiada.



Com o jovem de 20 anos os policiais apreenderam uma motocicleta da montadora Honda, modelo NZR Bros 160, de cor branca e placa PHJ - 0655 (original). A moto foi roubada no dia 5 de dezembro de 2017, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Uma motocicleta modelo CG 150 Titan, de cor branca, foi apreendida em posse de um rapaz de 22 anos. A motocicleta foi roubada no dia 2 de outubro de 2017, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.



Durante a operação foram recuperadas, ainda, uma moto modelo Sundown, de cor vermelha e placa OAE – 4858, furtada no dia 15 de novembro de 2013, no bairro Puraquequara, zona leste de Manaus; uma motocicleta Ducar, modelo I/Dajiang, de cor preta e placa OAB – 2613, furtada no bairro Chapada, zona centro-sul da capital; uma moto modelo Honda Bros, de cor vermelha e placa OAE – 3114, furtada no dia 30 de maio de 2016, no bairro Centro, zona sul de Manaus.



As motocicletas recuperadas durante a operação foram levadas ao prédio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), em Manaus, na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, onde irão passar por perícia técnica e, posteriormente, serão devolvidas aos verdadeiros proprietários.



Flagrante

Rosenildo e os dois jovens foram conduzidos à 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Careiro da Várzea. Rosenildo foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na ocasião, foi estipulada fiança no valor de R$ 2.862 mil ao infrator. Os dois jovens assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por receptação culposa e vão responder ao processo em liberdade.



Além de Careiro da Várzea, a operação “Jejuardes” já foi deflagrada nos municípios de Maués, Parintins, Lábrea e Coari. “Iremos continuar esse trabalho nos demais municípios do interior do estado", concluiu Antonio Chicre Neto.

